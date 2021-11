Clip: Đang cãi nhau bên đường, nam thanh niên bất ngờ thẳng tay tát bạn gái, túm cổ áo kéo xềnh xệch

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng nam thanh niên hành hung bạn gái trên đường đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Theo đoạn clip, sự việc xảy ra vào tối muộn, cặp đôi lúc này đang dừng xe máy bên đường, cãi nhau khá gay gắt. Cô gái lúc này lại, cố đứng ra thì người bạn trai lại lao tới, thẳng tay tát mạnh vào mặt. Cô gái chỉ đứng im, không phản ứng gì sau cú tát.

Nam thanh niên thẳng tay tát bạn gái trên đường

Chưa dừng lại, thanh niên này bực tức kéo cổ áo, lôi xềnh xệch cô gái trên đường, mặc bạn nữ có thái độ không bằng lòng. Nam thanh niên dồn bạn nữ sát vào xe máy, liên tục chửi bới.

Tiếp đó, nam thanh niên bế thốc cả cô gái lên, quăng mạnh xuống yên xe. Bạn nữ không chịu lại bước xuống xe và đôi bên tiếp tục lời qua tiếng lại ngay trên đường.

Sau một hồi cãi nhau ồn ào, nam thanh niên lại nhấc cô gái lên xe rồi rời đi.

Nam thanh niên 2 lần bế thốc cô gái lên xe

Sự việc được nhóm người ở phía đối diện đường chứng kiến và dùng điện thoại quay lại, đăng lên mạng xã hội. Nhóm này cũng thể hiện sự bức xúc khi liên tục nói vọng vào, thậm chí đòi ra "xử lý" thanh niên thẳng tay đánh bạn gái trên: "Đàn ông con trai gì mà lại đánh con gái như thế", "Để tao ra can mới được"...

Đoạn clip cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, ai nấy đều lên tiếng phản ứng gay gắt hành động của nam thanh niên.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn