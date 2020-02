Clip đại gia ném tiền như rác từ nhà cao tầng giữa dịch covid-19

Your browser does not support the video tag.

Clip cho thấy một đại gia đứng trên nhà cao tầng gấp tiền thành hình máy bay rồi phi xuống đất.

Một người khác ném cọc tiền như rác xuống dưới đường.

Trước đó là cảnh người đàn ông đeo khẩu trang tung cọc tiền trước sân nhà trước sự chứng kiến và cười nói của bạn bè.

Không biết những người này có ý đồ gì khi làm vậy khi dịch covid-19 đang bùng phát ở Trung Quốc.

Một số dân mạng xem clip cho rằng nếu những đại gia thừa tiền thì nên hỗ trợ bệnh viện cứu chữa bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi cấp giống tỷ phù giàu nhất Vũ Hán thay vì làm trò vô bổ như vậy.

Đại gia từ rải tiền từ nhà cao tầng ở Trung Quốc.

Tính đến 8 giờ 30 sáng 20.2, 74.573 ca dương tính với nCoV ở Trung Quốc, trong đó 2.117 người chết và 16.217 người đã hồi phục. Trong ngày 19.2 có 113 người chết và 388 ca nhiễm nCoV mới ở Trung Quốc, giảm mạnh so với ngày trước đó.

Toàn thế giới có tổng cộng 75.721 người dương tính với nCoV, 2.125 người chết và 16.417 trường hợp đã hồi phục.

Riêng 14/16 người dương tính với nCoV ở Việt Nam đều đã khỏi bệnh.

