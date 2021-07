Clip: Cướp túi xách của gái xinh, 2 thanh niên bị đánh no đòn

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một cô gái trẻ đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị hai đối tượng đi xe máy áp sát từ phía sau.

Ngay sau đó, tên ngồi sau đưa tay giật đi chiếc túi xách trên vai cô gái. Tuy nhiên, cô nàng đã lập tức túm lấy áo của tên cướp rồi giật ngược lại khiến hắn ngã xuống đường.

...

Thấy đồng bọn bị đá liên tiếp vào người, tên cầm lái liền lao vào giải cứu. Chỉ vài giây sau, tên này cũng bị cô gái tung đòn quật ngã. Sau khi đã hạ được hai tên cướp, cô gái lấy lại chiếc túi xách rồi bỏ đi.

Ngay sau khi được đăng tải, nhiều người đã không khỏi trầm trồ trước màn xử lý cực đỉnh của cô gái. "Đánh hay lắm", "Hùng hổ đi cướp ai ngờ gặp đúng cao thủ", "Quá chất, một mình hạ gục luôn 2 tên"... là những bình luận được cư dân mạng để lại.

Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng đây chỉ là một clip được dàn dựng.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn