CLIP: CSGT vụt vỡ gương xe bán tải vì yêu cầu dừng nhưng tài xế cố tình đánh võng

Sự việc xảy ra trong sáng nay (14/12) trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Camera hành trình của chiếc ô tô đi sau cho thấy một xe bán tải bị CSGT yêu cầu tấp vào lề đường.

Tuy nhiên, tài xế xe này tỏ ý không hợp tác và tìm cách đánh võng để tránh lực lượng chức năng. Ngay cả khi chiến sĩ CSGT đứng chặn trước đầu xe, tài xế vẫn tiếp tục đánh võng và bỏ chạy.

...

Ngay sau đó, chiến sĩ CSGT đã vụt vỡ gương xe bán tải.

Đoạn clip đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.



Tác giả: Duy Nam

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc