Clip: Con trai cố tình mang mẹ già bị liệt đi chôn sống và lời nói dối gây phẫn nộ

Your browser does not support the video tag.

Sau 3 ngày không nhìn thấy mẹ chồng, người phụ nữ họ Trương đã gọi điện trình báo cảnh sát địa phương vào sáng ngày 5/5. Bà cho biết, trước đó, chồng mình là ông Mã (58 tuổi) đưa người mẹ ruột họ Vương (79 tuổi) ngồi xe lăn qua nhà họ hàng vào khoảng 20h tối 2/5.

Sau khi trở về nhà vào sáng ngày 3/5, ông Mã nói với vợ rằng đã gửi mẹ tới nhà của một người thân ở Khánh Thành, tỉnh Cam Túc. Tuy nhiên, sau khi liên lạc với người thân, chị Trương mới phát hiện ra chồng mình đã nói dối. Tới 4h sáng hôm sau, ông Mã đã bỏ trốn và không thể liên lạc được.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã lập tức truy tìm ông Mã. Tới 11h sáng ngày 5/5, họ đã tìm được người đàn ông này. Khi bị thẩm vấn người đàn ông thú nhận đã đưa mẹ tới một ngôi mộ bỏ hoang ở khu rừng phía Nam huyện Tĩnh Biên và chôn sống mẹ ở đó.

Người phụ nữ được giải cứu và may mắn còn sống.

Sau khi xác minh được địa điểm, cảnh sát đến nơi và họ nghe thấy tiếng la hét từ dưới lòng đất vang vọng lên. Sau khi đào bới tìm kiếm, cuối cùng họ cũng giải cứu được người phụ nữ và đưa tới bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe của bà Vương đã ổn định và ông Mã bị bắt giữ.

Được biết, sự việc hy hữu này xảy ra ở huyện Tĩnh Biên, tỉnh Thiểm Tây và đang khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng.

Trước đó, ở ngôi làng Ban Nong Kham, Đông Bắc Thái Lan, một con chó cũng đã tìm thấy một đứa trẻ sơ sinh bị người mẹ 15 tuổi chôn sống trên đồng.

Sau khi phát hiện thấy chú chó Ping Pong liên tục sủa và đào bới trên một cánh đồng, chủ nhân của nó là Usa Nisaika đã đến để xem. Người này sau đó phát hiện thấy chân của một em bé sơ sinh nên vội vã cứu đứa trẻ và đưa tới bệnh viện. May mắn là em bé không bị thương tích nghiêm trọng.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin