Nguồn clip: Tài Xế Hoàng Tây

Theo đó, một nam thanh niên điều khiển xe máy đang di chuyển trên đường thì bất ngờ gặp chốt CSGT. Ngay sau đó, nam thanh niên lập tức tăng ga vượt qua chốt thì gặp một đoàn người đi ngược chiều.

Do không kịp xử lý, người này bị té ngã rồi trượt dài trên đường. Được biết, sự việc xảy ra vào 20h10 ngày 23/12.

Tác giả: Hải Vân (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin