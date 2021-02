Clip: Cô gái mặc độc nội y đứng vái lạy trong chùa gây bão MXH

Your browser does not support the video tag.



Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện đoạn video quay cảnh một cô gái trẻ mặc nội y đi chùa. Đoạn video được quay lại vào ngày 24/2 vừa qua tại chùa Thành Hoàng thuộc thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Đoạn video cho thấy, trong chùa lúc đó có khá nhiều người, bao gồm cả người già và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, cô gái kia lại mặc một bộ đồ lót màu đỏ thản nhiên bước vào chùa. Cô quỳ lạy 3 cái trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

Cô gái mặc độc nội y đứng vái lạy trong chùa.

Sau đó, cô đứng dậy và đi ra khỏi chùa. Cô ta tiến tới trước một đống đồ quần áo, khoác lên người chiếc váy màu đen, đeo túi xách rồi bước đi.

Toàn bộ sự việc được một người đi chùa quay lại và đăng tải trên mạng xã hội. Đa số mọi người đều bất bình trước hành động của cô gái, cho rằng việc này là vi phạm thuần phong mỹ tục.

Cô gái mặc lại quần áo trước khi rời khỏi chùa.



Một số người bình luận:

“Cô gái kia nghĩ cái gì mà mặc nội y đi chùa vậy? Cô ta bị thần kinh ư?”,

“Cởi đồ ra đi vào chùa rồi quay ra lại mặc lại đồ? Không hiểu nổi cô ta nghĩ gì nữa”,

“Thật không thể chấp nhận nổi. Cô ta muốn làm như vậy để được nổi tiếng ư?”.

“Đề nghị cơ quan chức năng tìm ra danh tính cô gái kia và xử phạt thật nặng”,

“Có trẻ con ở đó mà cô ta cũng làm như vậy được. Không hiểu mục đích cô ta làm vậy để làm gì”.

