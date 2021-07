Clip: Cô gái liều mình luồn lách qua chốt kẽm gai, dân mạng phẫn nộ: 'Ý thức kém thế là cùng'

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video cho thấy, con hẻm mà cô gái sống bị chặn bởi hàng rào kẽm gai, nhưng việc này vẫn không thể làm khó được cô. Cô gái cúi người xuống, từ từ luồn lách qua từng sợi dây một để tránh dây gai đâm vào người.

Không rõ cô gái kia có “vượt rào” thành công không nhưng đoạn video nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Đa số mọi người đều lên tiếng chỉ trích cô gái vì hành động thiếu ý thức của cô.

Khoảnh khắc cô gái liều mình vượt hàng rào kẽm gai.



Một số người bình luận:

“Ý thức kém đến thế là cùng. Cả nước đang chung tay chống dịch thì mình lại bất chấp như vậy. Không vì bản thân thì hãy vì cộng đồng đi”,

“Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Chắc phải đến khi nào cô ta nhiễm bệnh lúc đó mới sáng mắt ra”,

“Bao nhiêu người nhiễm bệnh, bao nhiêu ca tử vong vẫn chưa thấy sợ sao. Làm ơn ở yên trong nhà đi”.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn