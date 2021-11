Clip: Cô gái bình thản lướt mạng khi đang nằm ngay trước đầu ô tô sau vụ va chạm giao thông

Your browser does not support the video tag.

Thông tin từ người đăng tải, vụ va chạm xảy ra tại Hà Nội vào tối 22/11.

Theo đoạn clip, một cô gái không may gặp phải vụ va chạm giao thông khi lưu thông trên đường. Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm ngay trước đầu xe ô tô. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt để xử lý vụ việc.

Nhiều người đoán rằng do vừa xảy ra va chạm nên cô gái đã được yêu cầu năm nguyên tại vị trí, tránh di chuyển đột ngột để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, thời điểm này cô gái vẫn khá tỉnh táo dù đang nằm ngay trước bánh xe ô tô. Trong lúc nằm trên đường, cô tỏ ra bình thản, thậm chí lấy điện thoại ra để vào mạng xã hội xem các video giải trí, mặc người qua lại hiếu kỳ theo dõi.

Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh, ngay cả cộng đồng mạng cũng không khỏi bất ngờ và bật cười trước phản ứng khó hiểu của cô gái.

"Gì thì gì cũng phải mở mạng lướt tí đã. Xem giết thời gian tí chứ làm sao", một người hài hước bình luận.

"Công nhận cô này bình tĩnh thật! Nằm ngay trước đầu xe mà vẫn thản nhiên xem điện thoại lướt mạng được!".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn