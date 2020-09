Clip: Cô gái bị đánh hội đồng và lột sạch quần áo trên đường phố Hà Tĩnh, nghi do cặp kè với người đàn ông đã có gia đình

Tối qua 20/9, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại sự việc một cô gái trẻ bị đánh hội đồng và lột sạch quần áo trên đường phố. Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; nguyên nhân sự việc được cho là cô gái trẻ cặp kè với người đàn ông đã có gia đình nên bị "chính thất" kéo người đến đánh ghen.

Clip: Cô gái bị đánh hội đồng và lột sạch quần áo trên đường phố - Nguồn: FB Trùm Trà Đá

Theo nội dung đoạn clip, một nhóm khoảng 4-5 người gồm cả đàn ông và phụ nữ cùng nhau vây đánh 1 cô gái trên vỉa hè. Tại đây mặc cho cô gái khóc lóc cả nhóm vẫn đánh đập, giật tóc và mắng chửi thậm tệ, đặc biệt là đã cùng nhau lột toàn bộ quần áo trên người của cô gái.

Một người đàn ông còn lên tiếng doạ cắt tóc của cô gái, trong khi đó những người phụ nữ thì liên tục mắng chửi, giằng co khiến đối thủ ngã ngửa xuống đất. Bị bao vây bởi nhiều người, cô nàng được cho là "tiểu tam" không thể phản kháng mà chỉ la khóc ầm ĩ.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Chưa rõ sự tình ra sao tuy nhiên hầu hết đều tỏ ra bức xúc trước hành vi quan hệ bất chính của cô gái trẻ, đồng thời cũng kịch liệt phản đối việc nhóm người của "chính thất" hành hung hội đồng.

Sau nhiều vụ việc đánh ghen gần đây đã bị cơ quan chức năng vào cuộc, nhiều người cho rằng cách giải quyết mâu thuẫn của cô vợ trong sự việc lần này quả thực không đúng, là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị kiện.

Một số bình luận từ cộng đồng mạng:

"Đánh đập, xé đồ thế này bị kiện là toi rồi, biết là tức nhưng nên bình tĩnh hơn chứ".

"Mai cô kia mà kiện bị hành hung và xúc phạm danh dự thì chị vợ cũng khó xử lý. Những lúc thế này phải thực sự bình tĩnh".

Hiện đoạn clip trên vẫn đang được lan truyền chóng mặt trên MXH.

Tác giả: Tùng

Nguồn tin: phapluatbandoc.giadinh.net.vn