Clip: Cô gái bắt rắn hổ mang chúa bằng 1 tay trong 5 giây khiến nhiều người choáng váng

Đa số mọi người khi thấy rắn đều tránh xa vì sợ bị chúng cắn, đặc biệt là khi thấy rắn hổ mang, một loài rắn cực độc. Thế nhưng, cô gái này lại dám bắt rắn hổ mang bằng tay không, đã thế cô còn bắt bằng một tay.

Theo đó, cô gái này là người Ấn Độ và đoạn video quay cảnh cô bắt rắn được một tài khoản Instagram tên là Nageshwari Snaclevar đăng tải. Đoạn video cho thấy, một con rắn hổ mang đang trốn trong đống gạch cạnh nhà nhưng bị một cô gái mặc áo hồng phát hiện ra.

Không hề sợ hãi, cô tiến lại gần loài bò sát nguy hiểm này mà không cần bất cứ dụng cụ bảo hộ nào rồi lấy một tay đẩy đống gạch ra, tay còn lại túm lấy đuôi con rắn hổ mang kéo ra. Chỉ trong 5 giây ngắn ngủi, cô gái đã thành công bắt được con rắn hổ mang.

Cô gái thản nhiên cầm đuôi con rắn bằng một tay, khuôn mặt nở nụ cười mãn nguyện. Con rắn sau khi bị bắt vẫn liên tục giãy giũa, cố gắng trốn thoát nhưng vô ích.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người khen cô gái thật dũng cảm, trong khi đó số khác lại cho rằng hành động này thật nguy hiểm, những người khác không nên bắt chước. Một số người bình luận:

“Cô gái ấy thật dũng cảm, chỉ trong 5 giây mà cô ấy đã tóm gọn được con rắn hổ mang mà chẳng cần bất cứ dụng cụ bảo hộ nào”,

“Nhìn thấy rắn thôi tôi đã khiếp sợ rồi, vậy mà cô ấy còn cầm con vật đó bằng một tay”,

“Dù gì thì cô ấy cũng nên mặc đồ bảo hộ vào, chí ít là găng tay cao su để tránh bị con vật cắn. Không nên đùa giỡn với tính mạng của mình như vậy”.

