Clip: Cô dâu khóc như mưa trong ngày cưới, chú rể bất lực đứng nhìn

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cô dâu bật khóc nức nở trước khi về nhà chồng và biểu cảm của chú rể khiến nhiều người quan tâm, chú ý.

Cụ thể, một cô dâu đang chuẩn bị theo chú rể về nhà chồng. Trước khi rời đi, cô dâu ôm lấy từng người thân trong nhà. Điều đang nói là cô dâu lại khóc lên khóc xuống như thể chia tay không có ngày gặp lại.

...

Trong khi đó, khi thấy cô dâu khóc sướt mướt, chú rể với khuôn mặt bất lực chỉ thi thoảng đưa tay ra vỗ về, an ủi cô dâu. Người phụ nữ đứng ngay cạnh đó được cho là mẹ chú rể cũng bày ra biểu cảm bất lực không kém trước màn khóc lóc sướt mướt của con dâu.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến bình luận từ phía cộng đồng mạng. Đa số người xem đều cho rằng cô dâu nhạy cảm quá mức. Thậm chí, khi nhìn biểu cảm của cô dâu, một số người còn nghĩ rằng cô dâu đang bị ép cưới.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn