Clip: Chồng nổi cơn thịnh nộ đập tan tành chiếc xe máy vợ mới mua khiến dân tình bàn tán xôn xao

Mới đây, mạng xã hội TikTok đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một người chồng nổi cơn thịnh nộ, dùng búa đập nát phần đầu chiếc xe máy mới mua khiến dân tình xôn xao bàn tán.

Theo đoạn clip ghi lại, người chồng cố tình đặt máy quay để ghi lại màn đập nát xe máy mà vợ mới mua. Vừa vung tay đập mạnh, người chồng vừa chửi: "Vợ mua xe, vợ mua xe này...".

Lúc này, một cụ bà được cho là mẹ của người đàn ông bước ra và khuyên can: "Thôi con, đừng đập nữa con"... và kéo tay người đàn ông ra thì anh ta mới rời khỏi chiếc xe máy.

Tuy nhiên, có lẽ vẫn chưa thể nguôi được cơn giận, người đàn ông tiếp tục quay lại đập tiếp chiếc xe máy mới mua và liên tục chửi vợ.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức khiến cư dân mạng quan tâm. Đa số ý kiến đều tỏ ra ngao ngán trước hành động đập phá tài sản của người đàn ông, dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng nên bình tĩnh giải quyết, không nên đập phá đồ đạc như vậy.

Bên cạnh đó, một số ý tỏ ra đồng cảm với người đàn ông này, cho rằng người vợ phải làm chuyện gì đó có lỗi, khiến anh không vừa ý nên mới xảy ra sự tình như trên.

Hiện, đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng và khiến dân tình bàn tán xôn xao.

