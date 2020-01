Clip: Cầu thủ Duy Mạnh cầu hôn bạn gái giữa biển người trên phố đi bộ

Your browser does not support the video tag.

Màn cầu hôn ngọt ngào và ấn tượng này đã được một người hâm mộ quay lại. Trong clip, Duy Mạnh cầm chùm bóng bay, quỳ gối giữa đám đông rồi giơ nhẫn cầu hôn bạn gái.

Đông đảo người dân có mặt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đã cổ vũ và đề nghị cặp đôi "Hôn đi! Hôn đi!". Không hề tỏ ra ngần ngại, chàng trung vệ này liền đặt lên môi Quỳnh Anh một nụ hôn ngọt ngào.

Trên trang facebook cá nhân của mình, Đỗ Duy Mạnh cũng đăng tải một bức ảnh với dòng trạng thái: "Đồng ý làm vợ anh nhé". Chỉ 1 giờ sau khi được đăng tải, thông báo cầu hôn thành công của Duy Mạnh đã nhận được hơn 167 nghìn lượt like và 6,4 nghìn bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người thân và người hâm mộ cũng đã gửi lời chúc mừng đến trung vệ của CLB Hà Nội.

Tác giả: Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin