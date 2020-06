Clip: Cậu học sinh dừng xe đạp dưới trời mưa rồi dùng tay thông cống thoát nước, hành động đẹp nhận ngàn lời khen

Sáng 17/6, mạng xã hội rần rần chia sẻ đoạn clip ghi lại hành động rất văn minh của một cậu học sinh khi dừng xe đạp dưới trời mưa để thông cống thoát nước.

Theo người đăng tải clip chia sẻ, sự việc được ghi lại tại khu tái định cư xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai vào khoảng 16h45 chiều 16/6. Cậu học sinh trên đường đi học về đã dọn rác tại các miệng cống quanh khu vực gần nhà để đường phố không bị ngập.

Clip: Cậu học sinh dừng xe đạp dưới trời mưa dùng tay thông cống thoát nước - Nguồn: FB Lê Gạch

Theo đó, đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh một cậu học sinh đeo khăn quàng đỏ, dắt xe đạp một mình trên đường dưới trời mưa khá lớn. Khi đi qua một cống thoát nước, thấy miệng cống bị rác chắn khiến nước đọng trên đường, cậu học sinh đã dừng xe rồi dùng tay lấy rác từ miệng cống.

Sau khi được dọn sạch rác, nước mưa đọng trên đường nhanh chóng thông thoát. Cậu học sinh lại tiếp tục đạp xe tiến lên miệng cống tiếp theo để dọn rác giúp thông nước.

Sau khi cậu học sinh lấy hết rác từ miệng cống, nước đọng trên đường nhanh chóng thoát xuống - Ảnh cắt từ clip

Hành động của cậu bé tuy nhỏ nhưng thật sự ý nghĩa, thể hiện sự văn minh cũng như nhân cách đẹp đẽ và đầy trách nhiệm. Trên mạng xã hội nhiều người đã dành lời khen cho em, mong rằng những hành động đẹp như vậy sẽ tiếp tục được lan rộng và nhân lên trong cộng đồng. Đồng thời, nhiều ý kiến cũng cho rằng khi dùng tay để lấy rác tại miệng cống, mọi người nên quan sát kỹ xem có dị vật nguy hiểm hay không, tốt nhất nên dùng bao tay để đảm bảo an toàn.

Một số bình luận từ cộng đồng mạng:

"Hành động quá đẹp, cháu bé này lớn lên chắc chắn sẽ là người tử tế".

"Bố mẹ của cháu sẽ rất tự hào khi xem được clip này".

"Quá văn minh luôn, cậu bé này thật đáng khen, mong cậu sẽ được tuyên dương để những hành động đẹp thế này được nhân rộng".

"Việc làm ý nghĩa quá. Lần sau cháu nên chú ý xem có vật gì nguy hiểm không rồi hẵng động tay nhé".

Hiện đoạn clip trên vẫn đang được lan truyền rộng rãi trên MXH.

Tác giả: Tùng

Nguồn tin: nhipsongviet.toquoc.vn