Clip cặp đôi nghi say xỉn ngồi hôn nhau giữa phố Tạ Hiện khiến nhiều người xôn xao

Khuya ngày 18/4, một đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái nghi say xỉn ngồi bệt xuống đường, liên tục hôn bạn trai trên phố khiến nhiều người xôn xao. Theo như chia sẻ, hình ảnh trên được ghi lại tại khu vực phố Tạ Hiện (Hà Nội).

Theo dõi đoạn clip cho thấy hình ảnh một cô gái mặc chiếc váy màu tím nghi quá chén, không còn tỉnh táo đang ngồi bệt xuống đường. Lúc này, nam thanh niên được cho là bạn trai cũng ngồi đối diện dỗ dành để đi về.

Your browser does not support the video tag.

Xôn xao clip cặp đôi nghi say xỉn vô tư ngồi hôn nhau giữa phố Tạ Hiện

Cô gái có biểu hiện say xỉn liên tục hôn bạn trai thắm thiết trên phố Tạ Hiện gây xôn xao

...

Đáng nói, khi xung quanh có rất đông người đang đứng nhưng cặp đôi vẫn vô tư ngồi giữa đường trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Càng hôn tình càng nồng đượm, nên khi bạn trai dừng lại thì cô gái vẫn muốn được tiếp tục nụ hôn say đắm quên hết cả đất trời vừa rồi.

Chứng kiến hành động của cặp đôi, nhiều người xung quanh vô cùng bất ngờ, chỉ biết đỏ mặt quay đi.

Anh bạn trai sau đó đã phải bồng cô gái lên đưa về nhà

Ngay sau đó, dường như đã ngấm men say cô gái đã không thể tự di chuyển ra về. Anh bạn trai sau đó đã phải bồng cô gái lên để đưa về nhà.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng cô gái đã có phần quá chén và không thể làm chủ được hành động của bản thân và chắc hẳn khi tỉnh rượu chính bản thân cô nàng cũng sẽ thấy xấu hổ vì hành động kỳ quặc của mình.

Tác giả: PV

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn