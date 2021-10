Clip: Cặp đôi đứng cãi nhau trong mưa, đoạn kết khiến dân tình 'cười bò', cô gái được 'khen nức nở'

Dù là đang yêu hay đã kết hôn thì các cặp đôi khó có thể tránh được những lúc giận hờn, cãi vã. Mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện đoạn video quay cảnh một cặp đôi đứng cãi nhau dưới trời mưa ở bên đường. Theo đó, sự việc được cho là xảy ra tại đường Bùi Viện, thành phố Hải Phòng.

Đoạn video cho thấy, dưới trời mưa tầm tã, một cặp đôi đứng cãi nhau bên cạnh chiếc xe ô tô của họ. Cô gái có mặc áo mưa giấy, nhưng chàng trai thì không, có vẻ như cô gái muốn rời đi nhưng chàng trai nhất quyết không cho.

Sau một hồi giằng co, tranh cãi, cô gái đột ngột lăn ra đất ngất xỉu. Thấy vậy, chàng trai liền cố kéo bạn gái đứng dậy nhưng không thành. Cuối cùng, anh đành phải cúi xuống để bế bạn gái lên xe.

Cặp đôi đứng cãi nhau dưới trời mưa.

Sau một hồi cãi nhau, cô gái đột nhiên "ngất xỉu".

Thế nhưng, ngay khi anh chàng vừa nhấc bổng bạn gái lên thì cô nàng lập tức “tỉnh lại”, vung thẳng nắm đấm vào mặt bạn trai. Choáng váng, anh chàng bị tuột tay, làm rơi bạn gái xuống đất. Nhưng có vẻ như sau cú đấm đó, mẫu thuẫn giữa cặp đôi cũng dịu đi.

Chàng trai cúi xuống bế bạn gái đang "ngất xỉu" lên nhưng bất ngờ bị đấm.

... Có vẻ như sau cú đấm đó thì mâu thuẫn của cả hai đã hạ nhiệt.

Đoạn video sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, ai nấy đều cười bò trước hành động của cô gái, trong khi đó số khác lại ngưỡng mộ tình yêu của cặp đôi này. Một số người bình luận:

“Ước có người yêu như vậy quá. Xem video này mà thấy tủi thân. Chúc hai bạn hạnh phúc”,

“Xin lỗi vì đã cười nhưng mà đến cái khúc đang bế thì chàng trai bị đấm một cái làm tôi không nhịn được cười”,

“Giống con vợ sư tử của tôi, một khi nóng lên là cãi nhau rồi nó đánh mình, nó đi bộ hàng cây số”,

“Chị kia diễn đỉnh quá, đang ngất mà vung tay đấm ngay được”.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: saostar.vn