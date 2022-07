Clip: Cãi nhau với bạn trai, cô gái nhảy lầu tự tử và cái kết bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một tòa nhà nằm trên đường Gaji, Thành phố Lhasa, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.

Cụ thể, sau khi cãi nhau với bạn trai, cô gái đã quyết định nhảy lầu tự tử. Đúng lúc này, một cảnh sát tên Pu Zhuoying và một người bạn đã nhìn thấy vụ việc khi đi ngang qua con ngõ. Gặp tình huống quá bất ngờ, nam cảnh sát và người đi cùng đã lập tức giơ hai tay ra để đỡ cô gái.

...

Ngay sau đó, cô gái rơi xuống, trúng vào tay của hai người. Tuy nhiên, do cô gái quá nặng, Pu Zhuoying bị đẩy ngã ra phía sau, đầu đập vào tường và bất tỉnh.

Cùng lúc này, một người đàn ông khác chạy đến giúp đỡ. Cô gái và nam cảnh sát đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để kiểm tra.

Được biết, Pu Zhuoying chỉ bị thương nhẹ ở đầu và đã hồi phục. Cô gái trong clip cũng chỉ bị xây xát nhẹ.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn