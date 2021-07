Clip: Bị nhắc nhở đeo khẩu trang, người đàn ông đấm thẳng mặt công an

Khi tình hình dịch bệnh ngày càng leo thang, các phương tiện truyền thông ngoài đưa tin các ca nhiễm mới còn liên tục nhắc nhở người dân tuân thủ quy tắc phòng chống dịch. Tuy nhiên, một số người vẫn có thái độ chống đối, thậm chí sẵn sàng động chân động tay với lực lượng chức năng.

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video quay cảnh một người đàn ông đấm thẳng mặt công an khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang. Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều 13/7 tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Đoạn video cho thấy, một người đàn ông ngực trần đang lên tiếng mắng chửi, thách thức công an. “Dân chơi nói phải làm, thằng nào bước lên đây, thằng nào đụng tới cái ghế này được?”, người đàn ông vừa nói vừa chạm tay xuống chiếc xe nhựa màu đỏ trước mặt.

Người đàn ông đấm thẳng mặt công an khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang.



Thấy vậy, một anh công an tiến lên phía trước và bị người đàn ông này giơ tay đấm thẳng mặt. Sau đó, lực lượng chức năng liền xông vào khống chế người đàn ông kia.

...

Theo thông tin trên VietNamNet, người đàn ông ra tay đánh công an là ông Đinh Văn Hiệp (48 tuổi). Vào trưa hôm đó, ông Hiệp có tổ chức ăn nhậu với 3 người khác rồi phát sinh mâu thuẫn. Chứng kiến màn xô xát, người dân gần đó đã chạy tới can ngăn nhưng bị ông Hiệp chửi bới, đuổi đánh nên gọi báo cảnh sát.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Phước Khánh nhanh chóng xuống tận nơi làm việc. Trong quá trình này, các chiến sĩ công an đã yêu cầu ông Hiệp đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nhưng thay vì chấp hành nghiêm chỉnh, ông Hiệp lại tỏ thái độ thách thức rồi vung tay đấm vào mặt Đại úy Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Công an phường Tân Phước Khánh và 1 bảo vệ dân phố.

Hiện ông Đinh Văn Hiệp đã bị cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khởi tố, điều tra vào chiều 14/7 vì hành vi chống người thi hành công vụ.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn