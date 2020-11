Clip: Bị CSGT chặn đầu, đôi nam nữ bẻ lái bỏ chạy và cái kết ê chề

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra trên đường Nguyễn Sơn, quận Tân Phú, TP.HCM. Thời điểm này, một đôi nam nữ điều khiển chiếc xe Vespa đang lưu thông trên đường thì bị CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, nam thanh niên cầm lái vẫn ngoan cố chạy tiếp. Khi bị lực lượng chức năng rượt đuổi, chặn trước đầu xe, anh chàng này lập tức bẻ lái rồi quay đầu xe. Tuy nhiên, sau một hồi bỏ chạy, đôi nam nữ đã bị CSGT giữ lại ngay sau đó.

...

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động của nam thanh niên.

"Không biết có vi phạm hay không nhưng khi bị CSGT yêu cầu dừng xe thì nên chấp hành", "Việc bỏ chạy thế này cực kỳ nguy hiểm, lỡ tông phải người đi đường thì không biết thế nào", "Chẳng biết là chống đối hay thích thế hiện nhưng bỏ chạy là không đúng rồi".. là những bình luận được cư dân mạng để lại.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn