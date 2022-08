Clip: Bé trai bị nữ tài xế cán trúng 2 lần và màn giải cứu thót tim

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc xảy ra trong một bãi đậu xe ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Trong clip, một cậu bé đang ngồi chơi giữa đường thì bất ngờ nhìn thấy chiếc ô tô màu đỏ đang vào cua.

...

Ngay sau đó, cậu bé đã ngồi lui về phía sau và tiếp tục trò chơi của mình.

Có lẽ do không quan sát thấy cậu bé nên tài xế vẫn lái xe đi thẳng. Hậu quả, bé trai bị đâm ngã xuống đường, bị bánh xe chèn trúng 2 lần.

Phát hiện ra sự việc, 4 người lớn từ trong nhà vội vàng chạy ra ngoài tìm cách giải cứu cậu bé. Thấy chiếc xe đột ngột lùi lại, người phụ nữ vội vàng túm lấy áo rồi lôi cậu bé đang nằm dưới gầm xe ra ngoài. Trong khi đó, 3 người còn lại bị chiếc xe hất văng xuống đường. Được biết, cậu bé vẫn an toàn sau khi nhập viện.

Người lái xe cho biết, cô đã hoảng sợ và đạp ga ngược lại sau khi nhận thấy mình đã tông phải ai đó.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn