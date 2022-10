Clip bật nhạc đám ma trả đũa nhóm người hát karaoke ồn ào ở chung cư

Your browser does not support the video tag.

Đi làm nhiều ngày liền ở công sở, nhiều người muốn có thời gian yên tĩnh vào dịp cuối tuần để nghỉ ngơi. Thế nhưng thời gian qua, người dân chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) không có được điều tưởng chừng bình thường này. Lý do vì có nhóm người thường xuyên mang theo loa kéo, bật nhạc hát karaoke dưới sân chung cư gây ồn ào và khó chịu. Thậm chí có lúc họ hát từ sáng tới tối khuya.

Cư dân chung cư nhắc nhở nhóm người này nhiều lần nhưng họ vẫn tiếp tục hát kaoraoke bất chấp cảm xúc người khác.

...

Sáng 16.10, có cư dân mang loa kéo bật nhạc đám ma thật to để trả đũa nhóm người này, cho họ khỏi hát nữa.

Nhận được tin báo, cán bộ đô thị cùng Công an phường Hoàng Liệt đã nhắc nhở nhóm người trên và chấn chỉnh tình trạng này.

Tác giả: Sơn Vân

Nguồn tin: 1thegioi.vn