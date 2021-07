Clip: Bà cô đi xe đạp đòi thông chốt kiểm dịch, 'liều chết' với lực lượng chức năng

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gi lại hành động bất hợp tác trong công tác phòng chống dịch của một người phụ nữ. Theo đó, tại điểm chốt của một vùng bị phong tỏa, một người phụ nữ dắt xe đạp, đội nón và đeo khẩu trang liên tục đòi ra ngoài, thậm chí cô còn cố chui xuống thanh chắn ngang để thông chốt mặc sự can ngăn của lực lượng chức năng.

Thấy vậy, 2 người đàn ông trong ban chống dịch đã lớn tiếng yêu cầu người phụ nữ này đi vào, đồng thời kéo xe của cô lại. “Ra ngoài công an bắt đấy, bà không đi được”, người đàn ông nói.

Người dân chứng kiến cũng cảm thấy rất khó chịu trước hành động của bà cô, liên tục khuyên can bà đi về. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn cho rằng mình không làm gì sai, cố gắng tìm mọi cách để thông chốt. "Khóa tao cũng liều, tao sẽ liều chết với chúng mày”, người phụ nữ hét lớn.

Người phụ nữ dắt xe đạp, đòi thông chốt kiểm dịch.

Sau một khoảng thời gian đôi co, lực lượng chức năng đành phải sử dụng biện pháp mạnh. Một thành viên trong ban chống dịch đã giằng lấy chiếc xe của người phụ nữ để kéo vào trong.

Người phụ nữ bị lực lượng chức năng giữ lại.

Không rõ vụ việc xảy ra ở đâu nhưng vụ việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều bức xúc với hành động của người phụ nữ, cho rằng những trường hợp cố tình chống đối thì nên có hình thức xử phạt nghiêm khắc để răn đe.

Bên cạnh đó, một số khác lại cho rằng tình hình dịch bệnh kéo dài, người dân ở lâu trong nhà, không tạo ra thu nhập, việc đồng áng không làm nên sinh ra tâm lý lo lắng, muốn đi làm là chuyện có thể hiểu được.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn