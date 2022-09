Clip ẩu đả khi xếp hàng mua bánh trung thu nổi tiếng Hải Phòng

Xếp hàng dài mua bánh trung thu không phải là cảnh tượng hiếm thấy ở Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội và Hải Phòng, khi gần đến ngày rằm tháng 8.

Sáng sớm nay, nhiều người xếp hàng dài trước cửa hàng Đ.P trên đường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng để chờ mua bánh trung thu.

Theo chia sẻ của dân mạng, đây là cửa hàng bánh trung thu nổi tiếng Hải Phòng mà nhiều người sẵn sàng chờ 2 - 3 tiếng để mua cho bằng được hộp bánh về ăn hay tặng người khác. Thế nhưng, văn hóa xếp hàng là điều đáng nói trong clip này.

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc chọn chỗ đứng khi xếp hàng mà các nam thanh niên trong clip đã động khẩu, động thủ rồi rượt đánh nhau gây náo loạn phố phường.

“Chỉ là hộp bánh trung thu thôi mà, có nhất thiết phải động tay chân với nhau vậy không?” là chú thích của người chia sẻ clip.

Phố Cầu Đất tập trung nhiều hiệu bánh trung thu có tiếng của Hải Phòng. Người dân bắt đầu xếp hàng mua bánh từ khoảng ngày 29.7 đến 13.8 âm lịch. Giá bánh từ 60.000 đến 220.000 đồng một chiếc. Loại bánh to, đặc biệt có giá từ 650.000 đồng đến 2,3 triệu đồng/chiếc.

Việc nhiều người tập trung đến phố Cầu Đất mua bánh trung thu đôi khi khiến giao thông ùn tắc. UBND phường Cầu Đất đã cử công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

