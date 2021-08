Clip: 2 nhóm phụ nữ ở Thái Bình lao vào đánh nhau túi bụi khiến nhiều người ngao ngán

Mới đây, MXH đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh 2 nhóm phụ nữ lao vào đánh nhau túi bụi.

Đoạn clip được ghi lại vào sáng 30/7, tại cổng Bệnh viện Ða khoa Huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.

Một phần diễn biến đoạn clip cho thấy 2 nhóm phụ nữ lao vào đánh nhau tới tấp, người thì dùng mũ bảo hiểm để đánh đối phương, người lao vào đấm đá túi bụi.

Bên cạnh đó, một người đàn ông khác cũng tham gia nhóm hỗn chiến, lao ra rượt đuổi một người phụ nữ. Người đàn ông này còn liên tục tát và cầm mũ bảo hiểm phang mạnh vào đầu cô này.



Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến này là gì, tuy nhiên, hành động của 2 nhóm người này khiến dư luận vô cùng ngao ngán. Bởi lẽ, hành động đánh nhau nơi công cộng vốn đã xấu xí, trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng này lại càng trở nên xấu xí hơn bao giờ hết.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn