Chuyện ít biết về thiếu gia Tập đoàn Tân Hoàng Minh và ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Để công việc không bị gián đoạn, ông Dũng đã ủy quyền cho Đỗ Hoàng Minh, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành tập đoàn.