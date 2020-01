Chuyên gia phong thủy khuyên cách chọn tuổi xông đất, xông văn phòng đầu năm Canh Tý 2020

Người ta cho rằng chọn được một người xông đất đầu năm mới phù hợp sẽ đem lại nhiều may mắn thuận lợi cho cả năm đó. Chính vì vậy tục xông đất là một tục lệ đẹp.

Việt Nam cũng như một số nước Á Đông rất coi trọng ngày đầu năm mới những mong hoan hỉ, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn sẽ đến với ngôi nhà của mình. Tục xông đất cũng xuất phát từ ý nghĩa tốt đẹp đó. Người ta cho rằng chọn được một người xông đất đầu năm mới phù hợp sẽ đem lại nhiều may mắn thuận lợi cho cả năm đó.

Ngoài việc chọn tuổi xông đất năm mới phù hợp để đem lại nhiều may mắn thuận lợi cho cả năm, còn có thêm tục lệ chọn người xông khai trương cửa hàng đầu năm.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà (Chủ tịch Hiệp Hội Dương Công Cám Châu Thế Giới - Phân hội Việt Nam), do năm nay là năm Canh Tý nên chúng ta không nhờ người có năm sinh âm lịch là 1934, 1944, 1954, 1964, 1974, 1984, 1994, 2004 vì họ mang thiên can Giáp bị thiên can Canh của năm xung phá. Chúng ta cũng không nhờ người tuổi Tý và tuổi Ngọ xông nhà, xông công ty, mở hàng, khai trương.

Khi chọn tuổi người xông đất thường phải kết hợp, so sánh giữa các yếu tố như: hợp Can - Chi giữa năm Thái Tuế với người xông đất và chủ nhà.

Chọn người xông đất công ty đầu năm rất quan trọng với doanh nghiệp.

Còn theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Đức Thiêm (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa cổ phương Đông), tuổi đẹp nhất để xông đất năm Canh Tý là tuổi Thân, Thìn, Sửu, Hợi. Ngoài ra, tùy vào tuổi người chủ mà bạn có thể lựa chọn ra người nào phù hợp nhất.

Lựa chọn người xông đất theo tuổi cần tránh 6 cặp chính xung là: Tý – Ngọ; Sửu – Mùi; Dần – Thân; Mão – Dậu; Thìn – Tuất; Tỵ - Hợi.

Sau đó xem bảng tính sẵn sau đây

Tuổi Giáp hợp với Kỷ và Ất mà kỵ với Canh – Mậu. Canh phá Giáp - Giáp phá Mậu.

Tuổi Ất hợp với Canh và Giáp mà kỵ với Tân – Kỷ. Tân phá Ất - Ất phá Kỷ.

Tuổi Bính hợp với Tân và Đinh mà kỵ với Nhâm – Canh. Nhâm phá Bính – Bính phá Canh.

Tuổi Đinh hợp với Nhâm và Bính mà kỵ với Quý – Tân. Quý phá Đinh – Đinh phá Tân.

Tuổi Mậu hợp với Quý và Kỷ mà kỵ với Giáp – Nhâm. Giáp phá Mậu – Mậu phá Nhâm.

Tuổi Kỷ hợp với Giáp và Mậu mà kỵ với Ất – Quý. Ất phá Kỷ - Kỷ phá Quý.

Tuổi Canh hợp với Ất và Tân mà kỵ với Bính – Giáp. Bính phá Canh – Canh phá Giáp.

Tuổi Tân hợp với Bính và Canh mà kỵ với Đinh – Ất. Đinh phá Tân – Tân phá Ất.

Tuổi Nhâm hợp với Đinh và Quý mà kỵ với Mậu – Bính. Mậu phá Nhâm – Nhâm phá Bính.

Tuổi Quý hợp với Mậu và Nhâm mà kỵ với Kỷ – Đinh. Kỷ phá Quý – Quý phá Đinh.

Xem theo chi tuổi người chủ

Người chủ tuổi Tý : Chọn người tuổi Thân, Thìn (Tam hợp), Tuổi Sửu (Nhị hợp), Hợi.

Người chủ tuổi Sửu : Chọn tuổi Tỵ, Dậu, Tý.

Người chủ tuổi Dần : Chọn tuổi Ngọ, Tuất, Hợi.

Người chủ tuổi Mão : Chọn tuổi Mùi, Hợi, Tuất.

Người chủ tuổi Thìn : Chọn tuổi Tý, Thân, Dậu.

Người chủ tuổi Tỵ : Chọn tuổi Sửu, Dậu, Thân.

Chủ nhà tuổi Ngọ : Chọn tuổi Dần, Tuất, Mùi.

Người chủ tuổi Mùi : Chọn tuổi Mão, Hợi, Ngọ.

Người chủ tuổi Thân : Chọn tuổi Tý, Thìn, Tỵ.

Người chủ tuổi Dậu : Chọn tuổi Sửu, Tỵ, Thìn.

Người chủ tuổi Tuất : Chọn tuổi Dần, Ngọ, Mão.

Chủ nhà tuổi Hợi : Chọn tuổi Mão, Mùi, Dần.

Lựa chọn theo mệnh

Chủ nhà mệnh Kim nên chọn người mệnh Thổ, Thuỷ, Kim.

Chủ nhà mệnh Mộc nên chọn người mệnh Thuỷ, Hoả, Mộc.

Chủ nhà mệnh Thuỷ nên chọn người mệnh Kim, Mộc, Thuỷ.

Chủ nhà mệnh Hoả nên chọn người mệnh Mộc, Thổ, Hoả.

Chủ nhà mệnh Thổ nên chọn người mệnh Hoả, Kim, Thổ.

Ví dụ: Gia chủ tuổi Giáp Tý (mệnh Kim), tuổi là Tý nên hợp các tuổi Thân, Thìn, Sửu, Hợi; thiên can là Giáp nên chọn người có thiên can là Kỷ. Mệnh Kim nên chọn người mệnh Thổ, Thủy hoặc Kim. Như vậy tổng hợp 3 yếu tố, gia chủ tuổi Giáp Tý nên chọn người xông đất tuổi Kỷ Sửu hoặc Kỷ Hợi là tốt nhất.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Đức Thiêm hướng dẫn thêm cách chọn người xông đất: "Người xông đất nên là người khỏe mạnh, năm trước đó không có tai nạn hay ốm đau lớn, có công danh sự nghiệp hay đang làm ăn kinh tế hoặc buôn bán phát triển. Chọn người nhẹ vía, không nói năng ba hoa bừa bãi, hứa suông. Đặc biệt nên chọn người là quan chức thì sẽ như có quý nhân phù trợ đến chơi xông đất thì quá tuyệt vời!".

Người chủ phải chuẩn bị gì cho người đến xông đất, công ty?

- Đặt đôi cây mía ngọt ngoài cửa để người xông đất mang vào.

- Chuẩn bị ít nhất 5 phong bao mừng tuổi đưa cho người xông đất để người này mừng tuổi cho các thành viên trong công ty, để phong bao vào két sắt hoặc trên bàn thờ thần tài.

- Phong bao mừng tuổi để cảm ơn người xông đất, văn phòng.

