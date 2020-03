Chuyển biến “trong lòng” chủ đầu tư Thiên Lộc Complex

Thông tin về dự án Thiên Lộc Complex

CTCP Đầu tư xây dựng bất động sản Trí Nguyễn (Trí Nguyễn) được thành lập từ tháng 4/2017, đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Doanh nghiệp này không để lại nhiều dấu ấn trên thị trường cho đến khi bất ngờ nhận chuyển nhượng lại dự án “Tổ hợp thương mại, tài chính, dịch vụ và nhà ở Thiên Lộc” (dự án Thiên Lộc Complex, tọa lạc tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) từ CTCP Tập đoàn Đại Dương.

Dự án Thiên Lộc Complex được UBND Tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho CTCP Tập đoàn Đại Dương từ năm 2012, nhưng nhiều năm vẫn trong tình trạng “đắp chiếu”. Được biết, dự án được phát triển trên khu đất có diện tích 2,8 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 387 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 50 năm.

Tuy nhiên, sau khi về với Trí Nguyễn, dự án Thiên Lộc Complex lại vướng vào nhiều lùm xùm pháp lý được truyền thông trong nước phản ánh, thu hút nhiều sự chú ý của dư luận thời gian vừa qua.

Theo tìm hiểu của VietTimes, khi mới thành lập, Trí Nguyễn đăng ký quy mô vốn điều lệ 30 tỷ đồng, với sự tham gia góp vốn của 3 cổ đông cá nhân.

Trong đó, ông Nguyễn Trí Đồng là cổ đông lớn nhất khi nắm tới 45% vốn điều lệ. Vị doanh nhân sinh năm 1959 (trú tại Phường An Thới, Quận 12, Tp.HCM) cũng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Trí Nguyễn.

Hai cổ đông còn lại của doanh nghiệp này là các bà Phạm Thu Trang và Nguyễn Thị Ánh với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 40% và 15% vốn điều lệ.

Bà Nguyễn Thị Ánh (SN 1979) và chồng là ông Vũ Đức Dũng (SN 1977) là bộ đôi doanh nhân nổi tiếng ở Hà Nội với Hasco Group - tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, đầu tư tài chính, xuất nhập khẩu - thương mại cũng như sáp nhập, mua lại doanh nghiệp.

Nửa năm sau khi thành lập Trí Nguyễn, bà Nguyễn Thị Ánh đã triệt thoái vốn trong khi 2 cổ đông cá nhân còn lại cũng giảm mạnh tỷ lệ sở hữu. Cụ thể, ông Nguyễn Trí Đông giảm tỷ lệ sở hữu còn 30%, bà Phạm Thu Trang chỉ còn nắm giữ 25% vốn điều lệ.

Đến tháng 6/2018, ông Đồng cũng thoái lui hoàn toàn khỏi Trí Nguyễn, trong khi bà Phạm Thu Trang nâng tỷ lệ sở hữu lên tới 90%.

Những chuyển biến “bên trong” của Trí Nguyễn diễn ra chỉ ít tháng trước khi UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần thứ 2 (ngày 19/9/2018) cho dự án Thiên Lộc Complex, đánh dấu sự xuất hiện chính thức của Trí Nguyễn thay thế cho Tập đoàn Đại Dương ở dự án này.

Thiên Lộc Complex lúc này lại lọt vào “tầm ngắm” của nhóm chủ MBLand Holdings.

Đất nền tại dự án Thiên Lộc Complex được rao bán rầm rộ khi hạ tầng chưa hoàn thiện

“Mối tình” CTCP Tài Nguyên và Trí Nguyễn

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, ông Nguyễn Gia Long (SN 1977) và bà Lâm Thị Thúy (SN 1980, Tổng Giám đốc MBLand Holdings) đang trực tiếp sở hữu lượng lớn cổ phần tại Trí Nguyễn.

Ông Nguyễn Gia Long còn được biết tới là Chủ tịch HĐQT CTCP Tài Nguyên (Mã CK: TNT), tham gia thương vụ thâu tóm Tổng công ty MBLand (nay là MBLand Holdings) vào cuối năm 2018.

Tháng 5/2019, Trí Nguyễn bất ngờ tăng quy mô vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Ít lâu sau, doanh nghiệp này cũng đã ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) Chi nhánh Hà Nội (PGD số 10) - đối tác quen của nhóm chủ MBLand Holdings.

Ngày 4/12/2019, HĐQT TNT đã thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh tại “Dự án Tổ hợp thương mại, tài chính, dịch vụ và nhà ở tại xã Can Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh” (Thiên Lộc Complex) do Trí Nguyễn làm chủ đầu tư. Số tiền góp vốn hợp tác kinh doanh là 45 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 2/12/2019, Trí Nguyễn đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị điều chỉnh mục tiêu, quy mô và tiến độ thực hiện dự án Thiên Lộc Complex. So với nhiều dự án mà MBLand Holdings đang triển khai, Thiên Lộc Complex dường như không phải mối bận tâm lớn của nhóm nhà đầu tư liên quan tới ông Nguyễn Gia Long.

Được biết, MBLand Holdings đang phát triển khá mạnh trong lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp này đang đầu tư tổ hợp khách sạn - resort cao cấp quy mô hơn 10ha ở Cam Ranh (Khánh Hòa). Ngày 5/12/2019, HĐQT TNT đã thông qua việc góp 50 tỷ đồng vào dự án này.

MBLand Holdings còn ký hợp đồng nhận thầu dự án Khu nghỉ dưỡng Vườn Vua tại huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) với giá trị lên tới 430 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn thông qua công ty trung gian mua lại CTCP Đầu tư Sinh thái Đại Dương - chủ đầu tư dự án hỗn hợp (quy mô 1.109 căn chung cư và 130 căn khách sạn), tổng mức đầu tư 1.621 tỷ đồng tại Tp. Hạ Long. Dự án mới được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận cách đây ít ngày./.

Tác giả: Nguyễn Ánh

Nguồn tin: viettimes.vn