Chủ trọ và người thuê cãi nhau 'căng cực', anh cán bộ đến chốt một câu 'chất lừ' khiến cả xóm vỗ tay

Thời gian này, dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp trên nhiều tỉnh thành của cả nước. Câu chuyện đi thuê trọ trong những ngày dịch đã trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Những người đi thuê trọ đa phần đều không có kinh tế dư dả, thậm chí có những người thất nghiệp nên vô cùng khó khăn.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều chủ nhà trọ cũng thương tình giảm tiền cho thuê phòng vì khó khăn chung, chia sẻ gánh nặng. Tuy nhiên, nếu chủ nhà trọ không giảm thì cũng không thể bắt bẻ họ phải giảm tiền nhà vì họ cũng có những khó khăn riêng.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại tại một xóm trọ ở TP. Thủ Đức đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Trong đoạn clip có sự xuất hiện của chiến sĩ CA, bà chủ thuê trọ, người dân trong khu xóm.

Bà chủ trọ, khác thuê nhà và người dân đang cãi vã ầm ĩ về việc tiền thuê trọ, lúc này, chiến sĩ CA đã đến nắm tình hình.

Bà chủ trọ phân trần: "Nhà nước mới ra chỉ thị 16, tháng sau này sẽ như nào thì tui sẽ tùy tình hình giải quyết cho bà con. Chứ giờ chưa tới mà... Mà anh này 1 tháng trời không đóng... Rồi nghĩ sao tui không lên tiếng? Tất cả đóng tiền đàng hoàng hết rồi, riêng 1 mình anh này, gia đình này không đóng gì hết”.

Anh CA xuất hiện khi chủ nhà trọ và khách thuê trọ đang cãi vã "căng cực".

Thấy 2 bên lời qua tiếng lại, bà chủ trọ không giữ được bình tĩnh, chiến sĩ CA đã liên tục vỗ vai, khuyên chị nên về nhà từ từ giải quyết.

Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn tiếp tục nói: “Người ta đàng hoàng gì với mình, thì tui sẽ xử sự cho mọi người công bằng. Đây nè, cái phòng nè 3 tháng trời chưa đóng cho tôi được đồng bạc nào, tôi vẫn cho ở. Tiền điện nước khỏi đóng luôn. Tại sao tui không giúp đỡ cho những người khác được? Nhưng tùy trường hợp, hoàn cảnh.

Đây người ta đóng hết rồi, riêng nhà này 1 tháng không đóng. 1 câu trả lời cũng không nói. Nghĩ sao? Ông còn nói: Chừng nào tôi đi làm được tôi đóng. Có phải là ngang ngược không?", người phụ nữ bức xúc nói.

Câu nói "ấm lòng" của anh CAđã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người.



Lúc này, thấy tình hình có vẻ căng thẳng hơn và không có dấu hiệu hoà giải được luôn, anh cán bộ CA đã lớn tiếng nói: "Bây giờ như này nè, anh này thiếu chị phòng trọ bao nhiêu, em trả cho! Dịch này không đuổi người ta đi được. Em sẽ trả cho".

Ngay sau câu nói đó, cả xóm trọ đã vỗ tay hưởng ứng rần rần, tán dương tấm lòng, sự hào sảng của chiến sĩ CA đã giúp đỡ người đàn ông khó khăn thuê trọ.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Mọi người đều dành lời khen, bày tỏ sự đồng tình trước hành động tử tế, giúp người khó khăn của chiến sĩ CA.

