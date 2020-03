Chủ tịch xã bị tố buộc nhân viên đang mang thai thôi việc

Phiếu siêu âm chứng minh bà Nhi có thai hơn 2 tháng trước khi ông Trong cho thôi việc - Ảnh: Trần Khải

Theo trình bày của bà Nhi, khoảng tháng 9.2019, nhiều công an viên thường trực của xã Viên An Đông được ông Trong mời làm việc xung quanh việc tỉnh Cà Mau có chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở. Tại cuộc họp này, ông Trong có hứa là sẽ cố gắng bố trí, sắp xếp có các công an viên sang vị trí khác để tiếp tục cống hiến cho địa phương.

“Đến tháng 11.2019, khi công an chính quy xuống nhận nhiệm vụ thì tôi vẫn còn làm việc và bàn giao công việc cho người mới, nhưng không nghe lãnh đạo xã nói gì. Đến ngày 4.12.2019 tôi đến lãnh lương thì không được nhận, hỏi ra thì thủ quỹ nói tháng này tôi không có lương. Sau đó, tôi có gọi điện thoại hỏi, thì ông Trong trả lời chức danh công an không còn nữa nên không xếp lương, khi nào sắp xếp qua bộ phận khác thì mới xếp lương theo quy định”, bà Nhi nói.

Trong khi bà đang chờ sắp xếp công việc mới như lời ông Trong nói thì chiều 6.12.2019, khi bà đi làm về thì gặp bà Trần Ngọc Ly, công chức Văn phòng - Thống kê xã Viên An Đông. Bà Ly đưa cho bà Nhi quyết định miễn nhiệm chức danh công an viên thường trực đối với bà Nhi. Quyết định do ông Trong ký trước đó đã 5 ngày.

Bà Nhi khá bất ngờ với quyết định trên bởi trong suốt thời gian từ tháng 9.2019 đến ngày 6.12.2019 (khi nhận quyết định miễn nhiệm) thì bản thân bà không được UBND xã Viên An Đông mời lên làm việc về nguyên nhân bị miễn nhiệm. Đương nhiên, bà cũng không hiểu lý do vì sao không được xã bố trí nhiệm vụ khác.

Đồng thời, bà Nhi cũng không nhận được thông báo nào về việc mình sẽ bị cho thôi việc. Đáng nói, về các khoản chế độ của bà Nhi trong suốt 15 năm công tác tại xã cũng không được lãnh đạo xã này giải quyết. Bà Nhi nhiều lần kiến nghị, nhưng vẫn không được giải quyết thỏa đáng.

Tại khoản 2, điều 36 Bộ luật Lao động ngày 20.11.2019 quy định, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động biết trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 - 36 tháng, ít nhất thông báo trước 30 ngày. Và ít nhất trước 3 ngày làm việc - đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng, người lao động phải biết mình bị chấm dứt hợp đồng.

Còn tại khoản 3, điều 37 luật này cũng quy định rõ trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Như vậy, đối chiếu vào các quy định của pháp luật thì việc ông Lê Văn Trong, Chủ tịch UBND xã Viên An Đông miễn nhiệm chức danh công an viên thường trực đối với bà Nhi là sai quy định. Trong suốt thời gian này, lãnh đạo UBND xã Viên An Đông (là đơn vị sử dụng lao động) không có bất cứ thông báo nào về thời gian miễn nhiệm, cho bà Nhi thôi việc.

Đồng thời, thời điểm ông Trong ký quyết định cho bà Nhi thôi làm nhiệm vụ công an viên ở xã thì bà đang trong thời gian mang thai. Đáng nói, bà Nhi được thôi nhiệm vụ công an viên vào ngày 1.12.2019, nhưng mãi đến ngày 6.12.2019 bà mới nhận được quyết định miễn nhiệm (tức chỉ 2 ngày sau khi bà này đến UBND xã thắc mắc đòi lãnh lương).

PV đã liên hệ qua điện thoại hẹn gặp ông Trong, tuy nhiên, ông bảo là mình bận nhiều việc vì lịch làm việc đã kín. “Trong tuần này tôi kẹt hết rồi, tuần sau anh liên hệ lại rồi xuống gặp”, ông Trong nói ngắn gọn.

Trao đổi với PV qua điện thoại, thượng tá Nguyễn Minh Chiếm, Trưởng Công an H.Ngọc Hiển cho biết: “Công an viên thường trực là nhân viên thuộc biên chế của xã, nên không nằm trong lực lượng CAND chúng tôi. Cách giải quyết như thế nào là thẩm quyền của UBND xã về trình tự, thủ tục, người nghỉ lao động khai báo như thế nào, lý do ra sao”.

