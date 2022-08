Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Cùng dự cuộc làm việc Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Trưởng Ban công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh và Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác về kết quả triển khai các nhiệm vụ. Về phát triển kinh tế, thu ngân sách 8 tháng đầu năm đạt hơn 13.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 8 tháng ước đạt hơn 1,2 tỷ USD. Toàn tỉnh đã có 177/182 xã (đạt tỷ lệ hơn 97%) đạt chuẩn Nông thôn mới; 9/13 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Hà Tĩnh xếp thứ 8 cả nước; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,68%. Tại buổi làm việc, tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung các Luật, các văn bản dưới luật liên quan đến Luật Đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Khám chữa bệnh; Đề nghị sớm đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động Dự án khai thác, tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê; Đề nghị Quốc hội quan tâm, bổ sung nguồn vốn hỗ trợ tỉnh xây dựng nông thôn mới; quan tâm hỗ trợ đầu tư phát triển Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Tại cuộc làm việc, Lãnh đạo các Bộ ngành, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đã phát biểu đề cập một số lĩnh vực của tỉnh Hà Tĩnh. Đồng tình với báo cáo của tỉnh, một số đại biểu cho rằng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Hà Tĩnh chưa vững chắc, quy mô nền kinh tế nhỏ, phát triển chưa đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp chưa thực sự gắn với phát triển kinh tế nông thôn. Dịch vụ, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; Phát triển liên kết vùng còn nhiều hạn chế. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội chưa đáp ứng yêu cầu; tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn còn phụ thuộc vào một số dự án lớn. Các đại biểu cũng chia sẽ sẵn sàng phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh đề tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong từng lĩnh vực.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng được về thăm Hà Tĩnh - vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống cách mạng đúng dịp cả nước kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hà Tĩnh cần tập trung tổ chức thực hiện các đột phá chiến lược đã được tỉnh xác định gồm: “4 ngành kinh tế trọng điểm - 3 trung tâm đô thị - 3 hành lang kinh tế - 1 trung tâm động lực tăng trưởng - 4 nền tảng chính”.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Chúng ta phải rà soát 3 ngành: Nông nghiệp thủy sản; dịch vụ logistics và du lịch để bù cho công nghiệp (chủ yếu là thép và điện)".

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia để khai thác, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; đồng thời bảo đảm gắn công tác quy hoạch với kết nối vùng. Tiếp tục lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

...

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Sửa đổi bổ sung các Luật, đề nghị tỉnh tham gia tích cực vào quá trình xây dựng Luật, qua cơ chế góp ý của Đoàn ĐBQB, HĐND như Luật Đất đai, Luật Khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành y tế."

Cho rằng việc mở rộng không gian đô thị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tại Phiên họp tháng 9 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, sửa đổi Nghị quyết về phân loại đô thị và Nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Hà Tĩnh cần bám sát quá trình sửa đổi này để trên cơ sở đó xây dựng Đề án mở rộng địa giới thành phố Hà Tĩnh trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại cuộc làm việc, đại diện Ngân hàng TechCom Bank đã trao tặng cho tỉnh Hà Tĩnh số tiền 2 tỷ đồng tài trợ cho Quỹ khuyến học Đất Hồng Lam để hỗ trợ các học sinh nghèo vượt khó vươn lên.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI THĂM KCN FOMUSA, KIỂM TRA NƯỚC THẢI, THĂM CẦU CẢNG VÀ PHÁT BIỂU TRONG HỘI TRƯỜNG

Nhân dịp làm việc tại Hà Tĩnh, sáng 31/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS). Qua nghe báo cáo và trực tiếp thị sát tại khu xả thải và Cảng nước sâu Sơn Dương, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Formosa Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực trong việc khắc phục sự cố môi trường biển theo cam kết với Chính phủ Việt Nam; Đề nghị Formosa chấp hành tốt pháp luật của Việt Nam trong sản xuất, bảo vệ môi trường, có kịch bản ứng phó với các sự cố có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, làm tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, lắng nghe, cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp FDI vào đầu tư.

Cũng trong sáng 31/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra dự án Nhà máy sản xuất pin VinES ở Khu kinh tế Vũng Áng (Thị xã Kỳ Anh).

Chủ tịch Quốc hội đã dự lễ khánh thành Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh tại thị xã Hồng Lĩnh. Đây là dự án quy hoạch cho 3 giai đoạn với công suất tối đa đạt mức 500 triệu lít/năm, tạo việc làm cho khoảng 500 công nhân địa phương, đóng góp hàng trăm tỉ cho ngân sách địa phương hàng năm.

Tác giả : Đặng Linh - Quang Sĩ

Nguồn tin: quochoitv.vn