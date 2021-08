Chủ tịch phường lập biên bản công an thành phố vì giấy ra đường không đúng quy định

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip hơn 4 phút ghi lại nội dung Tổ kiểm tra của UBND phường 4, TP.Vũng Tàu yêu cầu kiểm tra giấy tờ các thành viên trong tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Công an TP.Vũng Tàu. Trong quá trình kiểm tra, hai tổ công tác đã có tranh cãi, to tiếng với nhau.

Clip tranh cãi giữa hai tổ công tác. Nguồn: Internet.

Theo nội dung trong clip, bà Trần Thị Bích Vân, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường 4, TP.Vũng Tàu một mình đi kiểm tra các chốt trực COVID-19 trên địa bàn phường 4 thì gặp Tổ kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 của TP.Vũng Tàu, gồm 1 công an và một số người là lực lượng bảo vệ bờ biển được tăng cường tham gia tuần tra công tác phòng chống dịch. Tổ kiểm tra liên ngành sau khi xem thông tin của bà Vân thì cho bà Vân đuợc qua chốt tiếp tục lưu thông.

Sau khi bà Vân lên xe chuẩn bị đi thì một người trong tổ kiểm tra liên ngành nói “Bí thư, Chủ tịch gì mà ra đường không có gì cả”, bà Vân liền xuống xe dùng diện thoại gọi cho một số cán bộ UBND phường 4 đến làm việc, kiểm tra giấy tờ của những người mặc áo trắng và yêu cầu lập biên bản xử phạt.

Phường 4 cho rằng các cán bộ này đi làm việc nhưng mẫu giấy tờ ra đường không đúng quy định trong thời gian Vũng Tàu triển khai giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Clip cũng thể hiện người phụ nữ nói: “Coi coi đi làm có giấy tờ đầy đủ không, thêm một người đi chung nữa đâu… Thêm một người nữa đưa giấy tờ ra đây… Chụp hình lại chứng minh nhân dân, giữ lại cho chị, lập biên bản”.

Trong khi đó, Tổ kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 của TP.Vũng Tàu nói lại: “Kiểm tra tôi này, cứ lập biên bản phạt đi…”.

“Lãnh đạo TP.Vũng Tàu nhìn nhận, đây là sự việc cho thấy trong quan hệ phối hợp giữa hai nhóm công tác chưa có sự thống nhất và cách hành xử thiếu chuẩn mực của một vài cán bộ. Thành phố sẽ họp, yêu cầu hai bên tường trình; yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm những cá nhân liên quan để chấn chỉnh thái độ làm việc”, ông Hà nói.



Tác giả: Duy Quang

Nguồn tin: Báo Tiền Phong