Chủ tịch phường bác tin bé gái 3 tuổi bị bắt cóc ở Bình Dương

Tối ngày 7/12, trên mạng xã hội lan truyền thông tin bé gái L.M.L (SN 2017, ngụ phướng Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) bị bắt cóc khi đang chơi trước cửa nhà vào ngày 6/12.

Theo thông tin được đăng tải, bé gái bị một nam thanh niên bắt cóc. Đặc biệt, kèm theo hình ảnh của bé gái là 1 văn bản truy tìm tung tích của Công an phường Lái Thiêu đề ngày 7/12 và do Thiếu tá Trần Hùng Cường ký.

Bé gái được cho là bị bắt cóc. Ảnh: Dân Việt

Báo Dân Việt đưa tin, theo thông báo truy tìm này, bé gái nghi bị bắt cóc: mặc quần áo màu trắng, trên áo có in hoa hồng đỏ, đi dép màu trắng. Đối tượng lạ mặt nghi bắt cóc bé L. là nam thanh niên cao khoảng 1m7, 30 tuổi, mặc áo khoác đen, người gầy.

Công an phường Lái Thiêu đề nghị người dân khi có thông tin về vụ việc thì báo ngay cho Công an phường Lái Thiêu.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với Pv báo Thanh Niên, ông Phạm Phú Nam, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu khẳng định, những ngày qua trên địa bàn phường không xảy ra vụ việc nào như trên mạng xã hội đang lan truyền. Đặc biệt ông Nam khẳng định, phường Lái Thiêu cũng không có Thiếu tá Cường làm trưởng Công an.

“Hiện tôi đã chỉ đạo Công an phường báo cáo và báo cho Thường trực Thành uỷ TP.Thuận An, UBND TP và Công an TP.Thuận An có hướng điều tra, xử lý. Đây là một vụ giả mạo thông tin gây hoang mang dư luận”, ông Nam cho hay.

Cũng theo một cán bộ an ninh, Công an phường không có chức năng, thẩm quyền ra thông báo truy tìm tung tích.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com