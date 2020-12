Chủ tịch hãng game TQ qua đời ở tuổi 39, nghi bị đầu độc

Ông Lin Qi, nhà sáng lập, chủ tịch, đồng thời là cổ đông lớn nhất của Yoozoo Games đã qua đời vào thứ Sáu (25/12) sau 9 ngày điều trị tại bệnh viện. Cảnh sát Thượng Hải thông báo bắt giữ một đồng nghiệp của nạn nhân để điều tra về hành vi đầu độc.

Cảnh sát nghi ngờ CEO Yoozoo bị đầu độc vì mâu thuẫn trong công việc. Ảnh: AP.

Theo truyền thông Trung Quốc, nghi phạm là Xu Yao, một lãnh đạo cấp cao của Yoozoo, người được giao phụ trách bộ phận điện ảnh và truyền hình.

Yoozoo Games, còn được gọi là Youzu Interactive Co, đã phát hành các tựa game khá nổi tiếng như Game of Thrones: Winter Is Coming, League of Angels. Ngoài ra, công ty này còn tham gia sản xuất phim.

Vào tháng 9, họ đã đạt thỏa thuận với gã khổng lồ Netflix để chuyển thể cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng The Three-Body Problem thành phim dài tập.

...

Chính Xu Yao được chọn phụ trách các vấn đề liên quan đến dự án này, tuy nhiên trong quá trình làm việc đã xảy ra tranh cãi với chủ tịch Lin Qi. Cảnh sát Thượng Hải bắt đầu điều tra vụ việc sau khi bệnh viện thông báo về bệnh tình của Qi và nghi ngờ ông này bị đầu độc.

"Theo điều tra tại hiện trường và các cuộc thẩm vấn bổ sung, cảnh sát phát hiện nghi phạm họ Xu, đồng nghiệp của nạn nhân Lin, có thể là hung thủ. Xu đã bị bắt và các cuộc điều tra vẫn tiếp tục", NYPost dẫn nguồn tin từ phía nhà chức trách Trung Quốc cho biết.

Cổ phiếu Yoozoo Games giảm 18% khi có thông tin về việc nhà sáng lập nhập viện. Theo NYPost, Lin Qi trúng độc sau khi uống một tách trà.

Yoozoo thông báo tiếp tục hoạt động bình thường và sẽ tìm kiếm người kế nhiệm cố chủ tịch Lin.

Tác giả: Nguyễn Hiếu

Nguồn tin: zingnews.vn