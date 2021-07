Chủ nhà trọ vứt quần áo, đuổi khách thuê ra khỏi nhà vì... chậm trả tiền

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh chủ nhà trọ vứt quần áo, đuổi khách thuê ra khỏi nhà được chia sẻ rộng rãi và nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Vụ việc được cho là xảy ra tại khu trọ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Trong đoạn clip này, một người đàn ông mặc áo trắng, đội mũ, được cho là chủ trọ, đang đứng trước cửa phòng trọ thẳng tay vứt hết quần áo của người phụ nữ trong phòng ra ngoài. Người phụ nữ trong phòng khóc lóc, van xin: "Giờ em biết đi đâu bây giờ, tội nghiệp cho em" và cố gắng giữ lại một số quần áo, đồ đạc trong phòng.

Một người chứng kiến cảnh này trong khu trọ liền nói: "Bà kêu là bà đang dọn dẹp rồi đó". Người phụ nữ thuê trọ cũng khẩn thiết xin: "Em đang dọn dẹp rồi đó, khi nào em mang qua, tội nghiệp em".

...

Bất chấp người phụ nữ van xin, người đàn ông vẫn tiếp tục hằn giọng: "Khóc… khóc cái gì" rồi quay lưng bỏ đi.



Người phụ nữ thuê trọ được cho là đã nợ 5, 6 tháng tiền nhà do ảnh hưởng của dịch bệnh, không có việc làm và thu nhập.

Tác giả: Khánh An



Nguồn tin: thoidai.com.vn