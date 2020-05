Chủ dự án Xuân An Green Park liên quan 4 cán bộ Hà Tĩnh bị khởi tố là ai?

Ngày 21/5 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 cán bộ thị trấn Xuân An về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 và Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015”.

Cụ thể, bốn cán bộ bị khởi tố gồm: ông Lê Văn Minh – Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An, ông Hoàng Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An, ông Nguyễn Văn Thành – nguyên công chức địa chính thị trấn Xuân An và ông Bùi Duy Chân - tổ trưởng, tổ dân phố 7, thị trấn Xuân A.

Các đối tượng trên bị khởi tố liên quan đến vi phạm các quy định trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới thị trấn Xuân An (Xuân An Green Park), gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 1 tỷ đồng.

Dự án Xuân An Green Park (giai đoạn 1) được chấp thuận đầu tư theo Quyết định số 1773 ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Dự án do CTCP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long thực hiện với quy mô 27,32 ha và tổng vốn đầu tư hơn 306 tỷ đồng.

Được biết, trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, một số cán bộ trong Hội đồng đền bù – giải phóng mặt bằng dự án này đã cố tình làm sai lệch hồ sơ, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Dự án Xuân An Green Park được chủ đầu tư kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị kiểu mẫu điển hình dẫn dắt thị trường bất động sản Bắc Trung Bộ trong những năm tới.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long (Đông Dương Thăng Long) được thành lập vào tháng 10/2011, trụ sở đặt tại đường 8B, Khối 7,thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Diên (SN 1977).

Năm 2013, ông Diên được bầu giữ chức Phó TGĐ CTCP BĐS và Xây dựng Trường Thành cùng với đó Trường Thành cũng trở thành cổ đông lớn tại Đông Dương Thăng Long.

Đến tháng 3/2016, HĐQT Trường Thành thống nhất thông qua việc chuyển nhượng 20% cổ phần tại Đông Dương với mức giá không thấp hơn 6.500 đồng/CP.

Cơ cấu cổ đông của Đông Dương Thăng Long cập nhật đến tháng 5/2016 gồm, CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển Đông Dương (25%), CTCP BĐS và Xây dựng Trường Thành (5%), ông Nguyễn Đình Chiến (47,5%) và bà Nguyễn Thị Thảo (22,5%), lúc này, vốn điều lệ của Đông Dương Thăng Long ở mức 200 tỷ đồng. Được biết, người đại diện vốn góp cho Trường Thành chính là ông Nguyễn Đình Chiến, do vậy, tính chung số cổ phần của người này tại Đông Dương là 48%. 3 năm sau, tức vào tháng 5/2019, Đông Dương tiến hành tăng vốn từ 200 tỷ lên 350 tỷ đồng, chi tiết sở hữu vốn không được đề cập.

Ngoài Đông Dương, ông Nguyễn Diên còn sở hữu nhiều công ty khác như CTCP Đầu tư Xây dựng thương mại và du lịch Hòa Bình, CTCP Đông Dương Holding, CTCP Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình Mêkông, CTCP Đầu tư bất động sản Putinka (vốn 108 tỷ đồng).

Đặc biệt, ông Diên còn là Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư xây dựng Công trình Đông Dương. Công ty này được thành lập vào tháng 9/2010 bởi một nhóm cá nhân gồm ông Nguyễn Duy Cường, Nguyễn Khắc Quốc, Nguyễn Xuân Tuấn, Trần Văn Thái và bà Nguyễn Thị Thảo. Đầu năm 2018, nhóm cổ đông này bất ngờ thoái vốn khỏi Công trình Đông Dương, sau đấy đến tháng 5/2019, vốn điều lệ của công ty này tăng lên mức 300 tỷ đồng.

Về phần mình, cổ đông lớn của Đông Dương Thăng Long là ông Nguyễn Đình Chiến và bà Nguyễn Thị Thảo cũng là chủ của loạt doanh nghiệp khác, tuy nhiên đều đã ngừng hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tác giả: Khánh An

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư