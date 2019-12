Chủ đầm nuôi rươi ở Hải Phòng tử vong bất thường với nhiều vết thương

Chiều 29/12, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) cho báo Công Lý biết, đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông được phát hiện tử vong tại nhà riêng ngoài khu vực bãi rươi của gia đình, nghi bị sát hại.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 10 sáng 29/12, chính quyền xã Quang Hưng (huyện An Lão, Hải Phòng) nhận được tin trình báo của người dân về việc ông Lê Văn Th. (SN 1966, trú tại thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng) được phát hiện tử vong bất thường tại khu vực bãi rươi của gia đình.

Ngay sau đó, sự việc được báo tới Công an huyện An Lão. Vào cuộc điều tra, Công an xác định ông Th. tử vong với nhiều vết thương bên ngoài do tác động của ngoại lực, nghi bị sát hại. Ngoài ra camera an ninh của gia đình cũng đã bị cắt trước khi sự việc xảy ra.

Người dân tập trung gần nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Kiến Thức

Nói về thông tin từ dư luận cho rằng, cái chết của ông Th. nghi bị sát hại để cướp tài sản, đại diện Công an xã Quang Hưng cho biết, chưa thể khẳng định việc này.

“Trên thi thể của nạn nhân có thương tích hay không và trong nhà có dấu hiệu bị mất tài sản hay không cơ quan công an hiện đang thực hiện công tác khám nghiệm để làm rõ”, đại diện Công an xã Quang Hưng nói và cho biết, hiện một tổ công tác của cơ quan công an huyện An Lão và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đang đến Hải Dương để xác minh, khoanh vùng nghi phạm.

Được biết, ông Th. ở đầm rươi một mình, vợ con ông này làm ăn ở nội thành Hải Phòng. Từ trước đến nay, nạn nhân vui vẻ hòa đồng, không có mâu thuẫn với ai, báo Kiến Thức cho hay.

