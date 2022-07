Chồng vượt ẩu khiến vợ sắp cưới tử vong

Trước đó, gần 17h cùng ngày, anh Phan Khánh Linh (32 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển xe máy biển số 66G1-380.68 chở theo vợ sắp cưới là chị Võ Thị Cẩm Tiên (28 tuổi, quê Đồng Tháp) lưu thông trên đường tỉnh lộ 43 hướng từ Bình Dương về TP HCM.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi còn cách cầu tỉnh lộ 43 khoảng 100m (thuộc phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) thì va quẹt với xe tải biển số 61C-322.49 do Phan Thanh Thảo (23 tuổi, quê Bình Định) cầm lái chạy hướng ngược lại.

...

Va chạm làm cho chị Tiên ngã vào bánh sau xe container biển số 95C-013.91 do anh Nguyễn Minh Tâm (36 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển chạy cùng chiều bên phải, hậu quả chị Tiên bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ. Còn anh Linh ngã ra ngoài nên may mắn thoát nạn.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân và xe máy nằm sau đuôi xe container, chiếc xe tải dừng cách đó vài mét.

Nhận thông tin, công an TP.Thủ Đức có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. Bước đầu xác định do người chồng điều khiển xe máy vượt xe container không đảm bảo an toàn.

Tác giả: Văn Kỳ

Nguồn tin: conglyxahoi.net.vn