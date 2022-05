Chồng sát hại vợ sau khi thuận tình ly hôn, bỏ lại 5 con thơ bơ vơ.

Ngày 16/5, ông Nguyễn Hà Long, Chủ tịch UBND xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc (Long An) cho báo Dân Việt biết, nạn nhân trong vụ án mạng đau lòng mới xảy ra trên địa bàn là chị N.T.H.N (35 tuổi, ngụ ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc).

Chị N. đã bị nghi phạm là chồng cũ mới ly hôn Nguyễn Tấn Phúc (36 tuổi, ngụ ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc) sát hại.

Tin từ Công an huyện Cần Giuộc cho báo Thanh Niên hay, nghi phạm Nguyễn Tấn Phúc đang bị cơ quan này tạm giữ hình sự để hoàn tất hồ sơ, sau đó bàn giao cho Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu về vụ việc, nguồn trên cho hay dù Phúc và chị N đã thuận tình ly hôn nhưng Phúc thường xuyên tìm đến nhà vợ gây chuyện. Khuya ngày 14/5, như thường lệ Phúc tìm đến nhà vợ cũ để nói chuyện rồi xảy ra cự cãi lớn tiếng với chị N.

Do trong nhà có cha mẹ già và 5 con còn nhỏ đang ngủ nên chị N hoảng sợ bắt Phúc đi về vì thấy chồng cũ cứ muốn gây sự. Bất thình lình lúc này Phúc bất ngờ cầm dao đâm chị N. chấn thương nặng dẫn đến tử vong.

Sau khi chị N mất, Phúc thì bị bắt, nhà chỉ còn lại bố mẹ già và 5 đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời. Gia đình chị N. lại thuộc diện khó khăn ở xã nên mọi người phải vận động quyên góp để lấy tiền lo đám tang cho chị.

Đồng thời, một nhà hảo tâm đã đứng ra kêu gọi hỗ trợ cho 5 người con của chị N. để các cháu được tiếp tục đến trường, được đi học, được sống cuộc sống bình thường sau biến cố đau lòng.

Theo chính quyền xã Phước Vĩnh Tây cho Người lao động hay, trong 5 đứa trẻ thì có 2 bé lớn là con chị N với chồng trước còn 3 bé nhỏ là con với Phúc. Nói về lý do chị N và Phúc chia tay, vị lãnh đạo xã cho hay do quá trình chung sống Phúc thường xuyên to tiếng, bất hòa, cãi lộn với chị N. Hai vợ chồng mới giải quyết ly hôn chưa được bao lâu thì xảy ra sự việc đau lòng.

