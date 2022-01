Chồng liệt giường, mù cả 2 mắt, đàn con thơ dại, cô giáo mầm non bất lực cầu cứu

Gánh nặng chồng bệnh, con thơ

Đang trong thời gian nghỉ sinh, chăm sóc con nhỏ (3 tháng tuổi) và chăm sóc chồng mắc trọng bệnh nằm liệt giường, mù cả 2 mắt nhưng chị Nguyễn Thị Thu Hiền (30 tuổi, trú xóm Thọ Thành, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An)- giáo viên trường mầm non Minh Hợp vẫn tranh thủ nhận ship hàng trong xã và vùng lân cận để kiếm thu nhập. Vừa đi làm được một lúc, chị lại nhận được điện thoại của mẹ chồng báo ở nhà con thơ khát sữa, chồng lại trở bệnh, chị lại vội vã chạy về để lo cho chồng con. Công việc vất vả cùng với bao lo toan khiến chị không còn thời gian để chăm sóc bản thân hay than thở về hoàn cảnh gia đình.

Chị Hiền bên chồng bệnh tật và đàn con thơ.

Chị Hiền kể, khi chị đang mang thai đứa con thứ 3 ở tháng thứ 3 thì người chồng là anh Đặng Ngọc Cường (32 tuổi) thường xuyên than chóng mặt, đau đầu, nhức mỏi khắp cơ thể. Anh Cường đi khám rồi lấy thuốc về nhà tự điều trị được một tuần thì bệnh càng thêm nặng, không thể đứng vững, đôi mắt mờ dần.

Anh Cường liệt nửa người, mù cả 2 mắt bên đứa con 3 tháng tuổi.

Đưa chồng ra Hà Nội thăm khám, chị Hiền ngã quỵ khi biết chồng bị "tổn thất não chất trắng; viêm tuỷ thị thần kinh; ngộ độc đồng; liệt nửa người phải; suy thận mạn; hoa mắt và chóng mặt". Sau 4 tháng điều trị, bệnh tình anh Cường nặng dần, đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng.

Giấy chứng nhận khuyết tật của anh Cường.

Bụng mang dạ chửa, kiệt quệ kinh tế, chị Hiền đành gạt nước mắt, chấp nhận tâm nguyện của chồng là về nhà điều trị, dành tiền chăm sóc cho đàn con thơ.

Từ ngày chồng lâm bệnh, khó khăn chồng chất đè lên đôi vai của người phụ nữ bất hạnh. Một mình chị Hiền vừa vượt cạn, vừa lo cho đàn con thơ, chồng tàn tật, bố mẹ chồng già yếu.

Khẩn cầu của người phụ nữ bất hạnh

Anh Cường nằm bất động trên giường, bên cạnh là con gái vừa 3 tháng tuổi. Từ ngày con chào đời, đôi mắt của anh đã mù hẳn. Anh đưa bàn tay của mình sờ khắp cơ thể con để cảm nhận hình hài bé nhỏ như thế nào.

Đàn con của chị Hiền lớn nhất vừa 5 tuổi, nhỏ nhất 3 tháng tuổi.

Thi thoảng, 2 đứa con lớn là Đặng Trâm Anh (5 tuổi) và Đặng Ngọc Quỳnh (2 tuổi) vô tư chạy vào lay lay tay đòi bố dậy cõng đi chơi.

"Sao bố cứ nằm mãi thế? Bố dậy chơi với con đi. Bố dậy cõng con đi chơi..." từng câu hỏi vô tư của con khiến trái tim người đàn ông này đau nhói, hai dòng nước mắt rưng rưng.

Trước đây, khi còn khoẻ mạnh, anh Cường là công nhân trong một xưởng đá gần nhà với mức lương 6 triệu đồng/ tháng. Chị Hiền là giáo viên mầm non hợp đồng, mức lương 4 triệu đồng/ tháng. Từ ngày anh Cường lâm bệnh, chị Hiền cũng xin nghỉ việc để chăm sóc cho chồng và con nhỏ.

... Ngoài chồng bệnh, con thơ, chị Hiền còn phụng dưỡng bố mẹ chồng già yếu.

Suốt thời gian anh Cường điều trị tại bệnh viện, chị Hiền đã vay mượn số tiền trên 250 triệu đồng để chạy chữa. Đến ngày sinh nở, chị không một xu dính túi, phải nhờ đến sự hỗ trợ của anh em nội ngoại, bạn bè, đồng nghiệp.

"Sinh con vừa được 2 tháng, tôi phải gửi 3 đứa con và chồng nhờ bố mẹ chồng chăm sóc để đi ship hàng, cuốc đất, trồng rau, chặt cây...kiếm tiền trang trải cuộc sống qua ngày cho cả gia đình và chi trả tiền lãi hàng tháng. Tối đến chồng lại đau, các cơ co rút nên tôi cùng bố mẹ chồng phải thay nhau xoa bóp suốt đêm.

Anh Cường ước được nhìn thấy con, được đi trên chính đôi chân của mình.

Nhìn chồng bệnh, con thơ nheo nhóc, nợ nần chồng chất nhiều lúc tôi như muốn ngã quỵ. Thế nhưng, cả gia đình 7 người giờ chỉ còn tôi là chỗ dựa, tôi phải cố gắng thôi. Chỉ mong chồng nhanh khoẻ bệnh để cùng tôi gánh vác nuôi đàn con thơ. Mong con không phải bỏ học giữa chừng", chị Hiền thở dài chia sẻ.

Sau nhiều tháng điều trị tại nhà, anh Cường có thể tự ăn được cơm, đã ngồi dậy và đang trong thời gian tập đứng. Anh ước có tiền để tiếp tục điều trị, để có thể đi lại trên chính đôi chân của mình nhưng lại không trông chờ vào đâu vay mượn để tiếp tục chữa trị.

Chồng bệnh, con thơ, nợ nần chồng chất khiến gia đình nữ giáo viên mầm non lâm cảnh vô cùng khó khăn.

Nghe vợ tâm sự, 2 dòng nước mắt của anh Cường lăn dài trên má. "Thương vợ, thương con nhưng tôi bất lực rồi, giờ phải trở thành gánh nặng cho gia đình như thế này đây. Giờ tôi không mong gì cả, chỉ ước được đi trên chính đôi chân của mình như trước để vợ con đỡ vất vả nhưng gia đình quá đỗi khó khăn, không nhìn vào đâu để vay mượn tiếp tục chữa trị".

Con thơ, chồng bệnh, nợ nần chồng chất khiến gia đình chị Hiền lâm cảnh vô cùng khó khăn. Cuộc sống của nữ giáo viên mầm non bất hạnh này đang rất cần sự đồng cảm, sẻ chia của độc giả xa gần.

Mọi giúp đỡ cho gia đình chị Hiền xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (xóm Thọ Thành, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An). Hoặc qua STK của chị Hiền: 51310000524809, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Quỳ. Chủ TK: Nguyễn Thị Thu Hiền. ĐT: 0352195865.

Tác giả: Nhã Hoàng

Nguồn tin: Pháp luật và bạn đọc