Chồng khóc khi Hồng Ngọc bị bỏng

Nữ ca sĩ biết rằng mình đã quá may mắn khi có ông xã trong cuộc đời. Nhờ có anh và các con bên cạnh, cô luôn thấy ấm áp và đó cũng là sức mạnh để cô nhẹ nhàng vượt qua biến cố bị bỏng vì nổ nồi xông hơi một cách ngoạn mục. Tai nạn này khiến cô bị bỏng nặng gần hết mặt và nhiều chỗ trên cơ thể, chịu đau đớn suốt nhiều ngày từ 8/5. Hồng Ngọc luôn lạc quan nghĩ rằng điều không may vừa xảy ra đơn giản chỉ là sự bù trừ vì vợ chồng cô đã quá may mắn khi có nhiều thứ.

Hồng Ngọc bên chồng, anh Thomas Tâm Nguyễn.

Nhìn lại 15 năm yêu nhau và 11 năm nên nghĩa vợ chồng, Hồng Ngọc nói với ông xã: "Mình đến với nhau từ lúc chúng ta chẳng có gì đến khi có quá nhiều thứ, thăng trầm, cực khổ, mệt mỏi rồi hạnh phúc và giờ là một gia tài đầy ắp yêu thương... Anh là người bạn chung chăn gối bao năm qua cùng em, người không bao giờ đòi hỏi em phải là người vợ hoàn hảo nhưng em biết mình cần làm gì cho nhau. Tình yêu của chúng ta sẽ luôn mang đến sự trân trọng, hy sinh, hòa hợp để cùng xây dựng một cuộc sống ấm no".

Nữ ca sĩ nhắn nhủ chồng hãy cùng cô nắm tay nhau bước tiếp cuộc hành trình yêu thương mà cả hai đang giữ gìn: "Dù da chúng ta có nhăn, tóc có rụng, mắt có mờ, điều ấy luôn làm chúng ta yêu nhau nhiều hơn nhé anh".

Hồng Ngọc kết hôn với Thomas Tâm vào năm 2009, hiện sống ở thành phố Dallas, Texas. Ông xã cô là bầu show nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Từ ngày trở thành vợ chồng, anh luôn chăm sóc và hỗ trợ Hồng Ngọc cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nữ ca sĩ từng nhiều lần chia sẻ rằng mình quá may mắn khi lấy được Thomas Tâm làm chồng. Cô có ba người con - hai trai, một gái. Con đầu - Chấn Hưng - được 13 tuổi, bé gái thứ hai - Hồng Ân - tám tuổi và con trai thứ ba - Chấn Hào - năm tuổi.

Gia đình hạnh phúc của Hồng Ngọc và Thomas Tâm.

"Hạnh phúc lớn nhất trong đời người con gái không phải là được lấy được người chồng giàu có, càng không phải tìm được một người con trai mình yêu mà là tìm được một người yêu mình sâu sắc và sẵn sàng cùng mình chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc viên mãn... Cuộc sống như hôm nay là quá tuyệt vời đối với tôi rồi. Vừa đủ vinh quang cho riêng mình, vừa đủ ấm áp, vừa đủ để yêu thương", Hồng Ngọc tâm niệm.

Hồng Ngọc sinh tại Bình Phước trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, gồm năm anh em. Năm 1996, ca sĩ đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình. Sự nghiệp của Hồng Ngọc bắt đầu tỏa sáng vào những năm 2000 với Mắt nai cha cha cha (Sỹ Luân). Bài hát giúp cô đoạt giải Ca sĩ yêu thích của Làn Sóng Xanh.

Tác giả: Nguyên An

Nguồn tin: ngoisao.net