Chồng đổ nhào vào cô em kết nghĩa vì lý do đàn ông 'mười anh chết chín'

Không biết mọi người thế nào chứ riêng tôi, tôi cực kì dị ứng với chuyện anh, em kết nghĩa, chú cháu kết nghĩa hay anh nuôi, chị nuôi, em nuôi…Thế mà đúng là “ghét của nào, trời trao của đó”, vì quá yêu thương mà tôi đành chấp nhận cả cô em kết nghĩa trẻ trung, xinh đẹp tên Hoài An của Trương. Trương bộc bạch Hoài An là em gái bạn thân của anh, khi bạn thân đi du học ở nước ngoài rồi lấy vợ, lập nghiệp nơi xứ người thì bố, mẹ bạn coi anh như em trai trong nhà do mối quan hệ quá gần gũi, thân thiết của các anh suốt từ những năm cùng học cấp 2, cấp 3 chung trường. Dưới Trương là cậu em trai đang học đại học năm thứ 2 nên khi Hoài An bước vào lớp 10 có lời muốn nhận Trương là anh kết nghĩa Trương vui vẻ đồng ý.

Đám cưới của tôi và Trương được tổ chức trang trọng, đầm ấm, chúng tôi nhận được lời chúc phúc từ đôi bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và quà mừng cưới rất có ý nghĩa là chiếc khăn len màu hồng cho tôi, chiếc áo len màu xanh đậm cho Trương do chính tay Hoài An đan tặng. Cả tôi và Trương đều trân trọng món quà đó vì biết Hoài An rất bận rộn cho những ngày đầu nhập học ở trường đại học văn hóa, du lịch mà em vừa thi đỗ.

Trương 27 tuổi là kĩ sư xây dựng của một công ty xây dựng có trụ sở trong thành phố, còn tôi kém chồng 3 tuổi là nhân viên thu ngân của khách sạn đắt khách nằm không xa công ty của Trương bao nhiêu, nên khi có điều kiện Trương vẫn sang chở tôi đi ăn cùng anh vào những buổi nghỉ trưa giữa giờ. Vợ, chồng còn trẻ, căn hộ chung cư mua bằng tiền lương, tiền mừng cưới cũng chưa có tài sản gì đáng giá nên chăng tôi quyết định chưa vội có con để tích cóp kinh tế vững vàng thêm vai năm nữa. Chủ nhật nào Hoài An không bận bài vở và biết chúng tôi ở nhà em đều tranh thủ nghé thăm. Đến nhà bao giờ em cũng dành phần đứng bếp, chế biến món ăn ngon đến nỗi tôi và Trương vừa thưởng thức vừa hết lời khen em đảm đang, giỏi giang, khéo léo.

Hoài An thực sự làm cho tôi bớt dần ác cảm với mối quan hệ anh, em kết nghĩa, bởi em luôn tôn trọng vợ, chồng tôi, luôn ngưỡng mộ Trương đúng như một em gái tốt với anh trai của mình. Nhiều khi thấy Hoài An vô tư ôm vai, khoác tay hay nũng nịu đòi Trương chiều em chuyện này, chuyện kia tôi không lấy làm khó chịu vì nghĩ em cũng như em gái của mình ở quê còn ngây thơ, trong sáng khi chưa hề yêu ai.

Công việc của tôi bận đủ 8 tiếng ở khách sạn, có khi còn phải làm thêm giờ do lượng khách đông hoặc khách đến muộn do nhiều nguyên nhân bất khả kháng. Còn Trương, anh cũng hay vắng nhà do đặc thù công việc của một kĩ sư xây dựng theo công trình. Vì vậy chuyên khi tôi ở nhà thì Trương bận ra công trường mà Trương về chung cư thì tôi còn đang cắm mặt vào sổ sách ở khách sạn là chuyện bình thường. Tuy thế theo quy ước chúng tôi luôn điện thoại để thông báo cho nhau biết giờ làm việc, giờ trở về nhà khiến vợ, chồng tôi lúc nào cũng thấy một nửa kia của mình bên cạnh.

Tối chủ nhật vừa rồi tôi có việc đột xuất phải đến khách sạn thì Trương cũng rời nhà với lí do đi gặp bạn bè nhâm nhi li bia cho đỡ buồn khi vợ vắng nhà. Tôi hoàn thành công việc chủ khách sạn giao sớm hơn thời gian đã thông báo cho chồng, nhưng nghĩ lâu lâu chồng mới có dịp vui cùng bạn nên tôi không gọi chồng đến đón mà tự về.

Tôi chết đứng khi chứng kiến cảnh Trương và cô em kết nghĩa xinh đẹp đang quấn lấy nhau. Hoài An đổ tại chồng tôi dùng tiền quyến rũ, em xin tôi đừng làm to chuyện kẻo em xấu hổ. Còn chồng tôi lắp bắp rằng Hoài An cố tình chèo kéo, mời gọi nên anh không thể chối từ…

Tác giả: Ngọc Hà

Nguồn tin: Báo Tiền Phong