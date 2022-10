Chồng đánh vợ ở Quảng Ninh chỉ vì không được đưa tiền ăn cưới

Trưa 3/10, đại diện UBND thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, cho biết chính quyền đang chỉ đạo công an TP phối hợp cùng UBND phường Cửa Ông và công an phường điều tra, xác minh làm rõ clip người phụ nữ bị hành hung xảy ra tại phường Cửa Ông.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 13h ngày 1/10, Công an phường Cửa Ông tiếp nhận nguồn tin của chị L.N.N.Y. (21 tuổi, hộ khẩu thường trú Thừa Thiên - Huế) trình báo về việc bị chồng là anh N.M.H. (27 tuổi, người địa phương) có hành vi bạo hành chị Y. và quay video đăng lên mạng xã hội.

Trước khi đến trình báo công an, khoảng 11h cùng ngày, chị Y. và anh H. có xảy ra cãi vã dẫn đến lời qua tiếng lại.

Người vợ bị chồng hành hung.



Anh H. dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt, đầu của chị Y. làm nạn nhân bị chảy máu mũi và dùng chân đạp vào mặt chị Y. Sau đó, người đàn ông dùng điện thoại di động quay clip lại và đăng lên mạng xã hội Facebook.

Cảnh sát xác định nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến xô xát do anh H. bảo chị Y. đưa tiền đi ăn cưới, nhưng nạn nhân không đưa. Cả hai chưa đăng ký kết hôn, nhưng đã sống chung với nhau như vợ chồng. Ngoài ra, nạn nhân cho biết đang mang thai được 13 tuần.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, công an phường Cửa Ông triệu tập anh H. lên làm việc. Tại trụ sở Công an, anh H. thừa nhận việc đánh, xâm hại sức khỏe của chị Y. và quay clip lại đăng lên mạng xã hội nhưng sau đó đã xóa.

Cảnh sát cho biết H. từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích, đang thi hành án quản lý tại cộng đồng.

Lãnh đạo UBND phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, cho biết cơ quan chức năng đang xác minh đoạn clip người đàn ông hành hung vợ.

