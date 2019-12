Chồng chết, vợ sảy thai sau vụ nổ kinh hoàng ở Nghệ An

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng ở Nghệ An.

Liên quan đến vụ nổ lớn tại nhà riêng khiến 1 người tử vong tại chỗ, tối 19/12, trao đổi với PV, ông Đặng Xuân Quang, Phó chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, đến nay vụ nổ xảy ra tại xã Long Sơn đã làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1997). Anh Thuận được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào khoảng 1h ngày 19/12. Trong khi đó, vợ của anh Thuận là chị H' Hen Đũng (SN 1999) bị chấn thương nặng dẫn đến sảy thai và phải cắt 2 chân để giữ tính mạng. Còn ông Nguyễn Văn Tiệp (SN 1970, bố anh Thuận) đã tử vong trước đó do vụ nổ.

Theo báo cáo của UBND huyện Anh Sơn, khoảng 14h15 chiều 18/12, tại nhà ông Nguyễn Văn Tiệp (49 tuổi, ngụ xóm 9, xã Long Sơn) xảy ra vụ nổ. Hậu quả làm ông Tiệp chết tại chỗ. Anh Thuận - con trai ông Tiệp và con dâu H Hen - Đung (20 tuổi) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Anh Sơn, sau đó được chuyển lên tuyến tỉnh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Anh Sơn đã chỉ đạo công an huyện tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ. Sáng nay, đoàn công tác do Phó chủ tịch UBND huyện Anh Sơn - cùng các đoàn thể đã đã tới thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ông Tiệp hơn 20 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng này.

Tác giả: Nguyễn Long

Nguồn tin: doisongplus.vn