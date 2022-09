Chọn ôtô giá dưới 600 triệu đồng cho gia đình trẻ

Những năm gần đây, những mẫu xe hạng B hay lai giữa hạng A và B có giá thành dưới 600 triệu đồng đang được nhiều người dùng trẻ lựa chọn trở thành chiếc xe đầu tay.

Với mức giá không cao hơn quá nhiều so với xe hạng A, động cơ lại mạnh mẽ hơn cùng nội thất rộng rãi hơn, những chiếc xe này phục vụ tốt nhu cầu di chuyển của những gia đình trẻ 3-4 thành viên.

Dưới đây là 5 mẫu xe dưới 600 triệu phù hợp với gia đình trẻ tại Việt Nam được Zing đề xuất dựa trên các tiêu chí.

Giá thành: Những mẫu xe trong phân khúc giá dưới 600 triệu đồng, phù hợp với những gia đình trẻ chưa có quá nhiều tiềm lực tài chính.

Thiết kế: Có kích thước vừa phải, đủ để di chuyển tốt trong môi trường đô thị và dã ngoại cự ly gần.

Công nghệ: Công nghệ hiện đại cùng màn hình giải trí lớn là điểm cộng đối với các dòng xe cho người trẻ.

Độ an toàn: Những dòng xe cho gia đình cần được trang bị các túi khí phòng khi gặp sự cố. Hệ thống an toàn cũng cần được nâng cao giúp chủ xe an tâm khi di chuyển.

Hyundai Accent

Từ 426 triệu đồng

Lý do lựa chọn: Hyundai Accent có kiểu dáng đầu xe được thiết kế mang đến cảm giác sang trọng trong phân khúc với bộ lưới tản nhiệt mạ chrome chiếm phần lớn diện tích. Nội thất cũng được trang bị đa dạng khi vị trí người lái trên Accent có màn hình tốc độ điện tử, vô lăng tích hợp điều chỉnh ga tự động. Để hỗ trợ cho việc giải trí, ở phiên bản cao nhất của Hyundai Accent cũng được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Ngoài ra, xe còn sở hữu nhiều tính năng đảm bảo an toàn cho người sử dụng như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh ABS/EBD và hệ thống 6 túi khí. Hyundai Accent hiện được bán với mức giá niêm yết từ 426 triệu đồng đến 542 triệu đồng.

Điểm trừ của Hyundai Accent đến từ sự phổ biến của mẫu xe này, khi có không ít người mua xe vì mục đích chạy thương mại, nên bạn có thể bị nhầm lẫn là xe chạy dịch vụ.

Mitsubishi Xpander

Từ 555 triệu đồng

Lý do lựa chọn: Mitsubishi Xpander sở hữu cụm đèn pha chính T-Shape cùng công nghệ LED. Bên cạnh đó, xe còn có ngoại hình ưa nhìn và phù hợp với thị hiếu của người dùng Việt với kích thước rộng rãi.

Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình, camera 360 và cảm biến lùi nhằm đảm bảo độ an toàn cho người lái khi di chuyển trên đô thị.

Ngoài ra, giá tiền của dòng xe này vẫn luôn nằm trong mức vừa phải với nhiều gia đình Việt. Cụ thể, Mitsubishi Việt Nam đưa ra mức giá Xpander 2022 từ 555 triệu đồng cho bản MT, 2 phiên bản AT và AT Premium lần lượt có giá 588 triệu và 648 triệu đồng.

Tương tự Hyundai Accent, Xpander được sử dụng nhiều làm taxi hay taxi công nghệ, vì vậy người dùng gia đình cần chọn màu sắc khác biệt nếu không muốn gây nhầm lẫn. Ngoài ra, sức mạnh của các mẫu MPV phổ thông cũng khá hạn chế vì mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu, nên khi đi đường dài cần tính toán phù hợp nếu muốn vượt xe.

Mazda2

Từ 479 triệu đồng



Lý do lựa chọn: Mazda2 dòng sedan là mẫu xe có khối lượng nhẹ cùng mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, Cụ thể, mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp của mẫu xe này là 4,76 lít/100 km, 5,77 lít/100 km trên đường đô thị và 4.18 lít/100 km đường trường.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị đèn LED, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập cơ, ghế nỉ chỉnh cơ, 4 loa, khởi động nút bấm và không có màn hình giải trí.

Tuy có mức giá tương đối bình dân, chỉ từ 479 triệu đồng, Mazda 2 cũng được trang bị hệ thống an toàn i-Activsense với hàng loạt tính năng hiện đại gồm: cảnh bảo điểm mù, cảnh báo vật cản cắt ngang khi lùi, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước và sau...

Mazda2 phù hợp với những người thích một mẫu xe gây chú ý khi xuất hiện trên đường, vì nó có doanh số bán khá khiêm tốn và hiếm khi bắt gặp một chiếc xe giống bạn trên phố.

Kia Sonet

Từ 499 triệu đồng



Lý do lựa chọn: Kia Sonet là mẫu xe "lai" nằm giữa phân khúc A và B với gầm cao, dễ dàng di chuyển trong đô thị khi đi qua các địa điểm ngập nước. Xe mang phong cách của những mẫu SUV đô thị với dáng vẻ năng động và hiện đại.

Ngoài ra, ngoại thất của mẫu xe còn được thiết kế sắc sảo tuy nhiên không quá mạnh mẽ phù hợp cho cả nam và nữ. Bên cạnh đó, công nghệ an toàn của xe được trang bị phong phú với cảm biến áp suất lốp, cảm biến lùi, cảm biến khoảng cách phía trước, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ABS...

Giá niêm yết của mẫu xe nhà Kia được niêm yết chỉ từ 499 triệu đồng đến 609 triệu đồng, là sự lựa chọn phù hợp cho những gia đình trẻ không muốn chi quá nhiều tiền cho chiếc xe đầu đời.

Kia Sonet là lựa chọn cho những người thích xe nhỏ gọn, gầm cao và khá phù hợp với những tay lái mới. Nếu muốn một chiếc xe rộng rãi hay vận hành hấp dẫn thì nên tìm một mẫu xe khác.

Nguồn tin: zingnews.vn