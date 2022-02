Chơi bóng giữa mưa lạnh, một bé trai 5 tuổi tử vong

Chơi bóng giữa trời mưa lạnh, một cháu bé 5 tuổi ngất xỉu rồi tử vong (Ảnh minh họa).

Ngày 7/2, lãnh đạo UBND xã Trung Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra trường hợp một bé trai 5 tuổi đột tử trong khi đi đá bóng giữa trời mưa lạnh.

Cụ thể, vào khoảng 16h30h chiều ngày 6/2, cháu Đinh Quốc C. (5 tuổi) theo anh trai học lớp 2 đi ra khu vực sân bóng đá của xóm để chơi. Trong khi người anh đá bóng cùng bạn thì C. cũng chạy theo đá và nhặt bóng cùng nhóm trẻ cùng tuổi. Khi đang chơi đùa, cháu C. bất ngờ ngã xuống đất rồi ngất xỉu.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh lập tức đến xoa bóp, bế cháu bé đi đến Trạm y tế xã để cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

...

Lãnh đạo xã Trung Thành cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, nhiệt độ ở địa phương rất thấp, khoảng 14 độ kèm theo gió lạnh. Nhiều người nhận định có thể do cháu bé chạy giữa gió lạnh dẫn đến bị ngừng tim đột ngột và tử vong.

Sau sự việc, một số thông tin trên mạng cho rằng cháu bé bị người lớn hơn đá bóng trúng ngực dẫn đến tử vong. Tuy nhiên lãnh đạo xã Trung Thành khẳng định đây chỉ là tin đồn không đúng sự thật.

Hiện, gia đình đã làm lễ mai táng cho cháu bé theo phong tục địa phương.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết