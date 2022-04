Cho vỏ lãi rẽ phải không giảm tốc độ, người đàn ông gây tai nạn chết người

Ngày 8/4, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Dũng (SN 1987, ngụ xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Nguyễn Thanh Dũng tại cơ quan điều tra.

Theo nội dung vụ việc, 11h ngày 1/10/2021, Dũng điều khiển vỏ lãi trên tuyến kênh Thanh Niên đi thăm ruộng. Đến khoảng 13h cùng ngày thì trở về. Trên đường về, Dũng điều khiển phương tiện với tốc độ khoảng 40 km/h.

Khi đến ngã ba kênh Thanh Niên (thuộc tổ 12, ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn), Dũng không phát tín hiệu, không giảm tốc độ, cũng không điều khiển phương tiện sát vào bờ kênh mà điều khiển phương tiện rẽ phải ở giữa kênh.

Từ đó dẫn đến việc vỏ lãi của Dũng đâm thẳng vào vỏ lãi do ông N.V.X. (SN 1973) điều khiển.

... Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm khiến mũi vỏ lãi của Dũng đâm trúng vào người ông X. làm người này rớt xuống kênh.

Mặc dù đã được người dân vớt lên và đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Ngày 6/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dũng.

