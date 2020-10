Chính thức hợp long cầu Cửa Hội nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Cầu Cửa Hội. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)



Sáng 13/10, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức Lễ hợp long dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật biểu dương những cố gắng trong thời gian qua của Ban Quản lý Dự án 6 (Bộ Giao thông Vận tải), tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Trung ương và 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh để thực hiện dự án đảm bảo đúng các mục tiêu đề ra là chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả, xứng đáng là công trình của ý Đảng, lòng dân.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đầu tư xây dựng tại văn bản số 1093/TTg-KTN ngày 24/6/2016.

...

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực; kết nối với Quốc lộ 8B, Quốc lộ 1 và giảm tải giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.

Ông Nguyễn Hữu Long, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 6 cho biết, dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng; trong đó vốn trái phiếu Chính phủ là 450 tỷ đồng; vốn góp của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là 500 tỷ đồng (mỗi tỉnh 250 tỷ đồng).

Tổng chiều dài tuyến là 5,27km, phần cầu dài 1728,65m; chiều rộng cầu nhịp chính 18,5m, cầu dẫn 16m. Đây là công trình cầu cấp đặc biệt có nhịp EXTRADOSED 153m dài nhất trong nước hiện nay.

Công trình đã được Bộ Giao thông Vận tải tổ chức khởi công xây dựng từ ngày 15/02/2019. Dự án được triển khai thi công trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách Trung ương còn hạn chế, điều kiện thời tiết miền Trung khắc nghiệt, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, trong khi nhu cầu đòi hỏi hoàn thành dự án ngày càng cấp thiết.

Tuy nhiên, được sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giao thông Vận tải, sự ủng hộ, chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh trong việc giải phóng mặt bằng và bố trí nguồn vốn cho dự án; sự nỗ lực, quyết tâm thi công công trình đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ của các nhà thầu, các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, đến nay công trình cầu Cửa Hội đã cơ bản hoàn thành./.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: Việt Nam Plus