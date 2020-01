Chiếc điện thoại biến mất bí ẩn trong vụ chủ đầm rươi Hải Phòng bị sát hại

Công an huyện An Lão ngày 1/1/2020 cho ANTĐ biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hải Phòng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Lê Văn T. (SN 1966), chủ đầm rươi ở thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng, huyện An Lão.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 6h10 ngày 29/12/2019; khi đó, ông Tùng, hàng xóm sang nhà ông T. thì thấy cổng mở, điện trong nhà vẫn sáng, các cánh cửa đều mở, trước cửa nhà bếp có nhiều mảnh chậu cây cảnh bị vỡ.

Đầm rươi nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Vietnamnet

Ông Tùng gọi nhưng không thấy chủ nhà trả lời. Đi lên tầng 2, ông Tùng phát hiện ông T. tử vong ở tư thế nằm ngửa trên nền nhà phòng ngủ, trên người có nhiều thương tích, nhiều vết máu vương vãi dưới nền nhà...

Cách đây vài năm, ông T. thầu bãi bồi ven sông Văn Úc, diện tích 10.000m2 để nuôi rươi. Ông ở lại trông nom đầm, thỉnh thoảng mới về thăm vợ con ở quận Hồng Bàng.

Công an huyện An Lão cho Vietnamnet biết, chiếc xe máy SH cùng các tài sản, tiền của nạn nhân không bị mất. Riêng chiếc điện thoại của ông Th. đang dùng thì không tìm thấy.

Hệ thống camera ở khu vực đầm đã bị cắt trước thời gian xảy ra vụ việc.

