Chém vợ vì nợ cá độ bóng đá, "sa lưới" sau 2 năm trốn truy nã

Ngày 21/2, Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh tạm giam đối với Tăng Khánh Hoàn (SN 1982, thường trú tại xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về tội Giết người.

Trước đó, chiều 17/2, tổ công tác thuộc đội Truy nã, truy tìm, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng Hoàn đang trốn truy nã tại khu vực xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Báo Bảo vệ pháp luật thông tin, năm 2006, Tăng Khánh Hoàn kết hôn với chị Nguyễn Thị H. (SN 1984, ở xã Kỳ Sơn, cùng huyện Tứ Kỳ) và có với nhau 2 người con chung. Trong quá trình sinh sống, giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, do Hoàn đánh bạc dẫn đến nợ nần chồng chất.

Ngày 19/10/2019, Hoàn bị các chủ nợ gây sức ép đòi tiền nên chị H. đã đưa 2 con đến ở tại nhà bố mẹ đẻ (ở xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ). Sau đó, Hoàn nhiều lần tìm gặp vợ xin lỗi và nhờ chị H. trả nợ số tiền đã thua bạc nhưng chị H. không đồng ý.

Đến chiều (19/10/2019), khi chị H. cùng mọi người đang làm việc tại xưởng nấu ăn của anh trai chị H. ở xã Bình Lãng thì Hoàn tìm đến. Trong quá trình nói chuyện với vợ, Hoàn tiếp tục nhận lỗi và mong chị H. trả cho anh ta số tiền đã thua cá độ bóng đá nhưng chị H. vẫn không đồng ý nên 2 vợ chồng đã cãi nhau.

Đối tượng Tăng Khánh Hoàn tại cơ quan công an. (Ảnh: CAND)



Trong lúc tức giận, Hoàn đã bất ngờ cầm con dao chém vào cổ và liên tiếp chém vào đầu, vào tay chị H.

...

Trước sự hung hãn của Hoàn, chị Nguyễn Thị Th (SN 1982, ở xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ), là chị dâu của chị H. vội kéo chị H. ra để bỏ chạy ra phía sau khu bếp nấu nhưng Hoàn vẫn tiếp tục truy đuổi; sau đó dùng hung khí liên tiếp chém vào vùng lưng chị H..

Sau đó, mọi người can ngăn, đối tượng Hoàn đã dùng hung khí cứa cổ của mình tự sát nhưng bất thành rồi phóng xe bỏ đi, còn chị H. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi bỏ trốn, Hoàn đã ra Quảng Ninh, trốn sang Trung Quốc rồi tiếp tục vào TP.HCM làm đá xẻ, sau đó vào thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với vợ và 2 đứa con thơ.

Thông tin trên Công an nhân dân, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ, tháng 2/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã có thông tin đối tượng đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam. Để tập trung lực lượng bắt giữ Hoàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã xác lập án đấu tranh.

Khi kế hoạch được lãnh đạo đơn vị phê duyệt, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã vào Nam tổ chức rà soát. Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn